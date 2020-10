Condividi su

La ricetta dei peperoni in agrodolce è molto semplice e rapida da preparare anche per chi ha poca esperienza. Una ricetta comoda e veloce per ogni occasione, vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

peperoni

zucchero

cipolla

aceto

olio extravergine di oliva

Iniziamo la preparazione dei peperoni in agrodolce quindi per prima cosa prendete i peperoni, puliteli con cura sotto l’acqua corrente fredda e poi iniziate a tagliarli a metà, quindi togliete i semi dall’interno e anche il filo bianco. Una volta che avete pulito i peperoni da tutti i semi, iniziate a tagliarli a pezzetti e poi sciacquate ancora una volta con acqua corrente fredda.

A questo punto continuate la preparazione dei peperoni in agrodolce quindi portate sul fuoco una pentola abbastanza capiente dove andrete a mettere l’olio e poi i peperoni. Fate scaldare l’olio e nel frattempo tamponate i peperoni con della carta assorbente per eliminare l’eccesso di acqua. Quando l’olio sarà caldo iniziamo la preparazione dei peperoni in agrodolce.

Quindi iniziate a mettere i peperoni in padella e lasciate cuocere facendo attenzione che non si brucino. Poi verso la fine della cottura aggiungete l’aceto e fate evaporare l’eccesso di vino a fiamma alta, dopodichè prima di spegnere sotto la fiamma aggiungete anche due cucchiai di zucchero. Poi spegnete, girate i vostri peperoni in agrodolce e servite in tavola questo piatto veramente delizioso. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta