Le zucchine alla scapece sono un contorno molto rapido e semplice da preparare. Un piatto veramente comodo in ogni occasione anche per chi non ha molta esperienza in cucina, vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

zucchine

aceto

sale

olio extravergine di oliva

Iniziamo la preparazione delle zucchine alla scapece quindi per prima cosa lavate con cura le zucchine, poi togliete le due estremità e iniziate a tagliarle. Potete tagliarle sia a rondelle sia a spicchi. Poi prendete una padella abbastanza capiente e aggiungete abbondante olio. Fate scaldare l’olio extravergine di oliva e poi quando l’olio sarà arrivato a temperatura friggete le zucchine alla scapece.

Continuate la preparazione delle zucchine quindi prestate attenzione per non far bruciare le zucchine, poi quando saranno cotte rimuovete con una schiumarola. Per la preparazione delle zucchine alla scapece potete sia aggiungete l’aceto direttamente in padella non appena le zucchine saranno cotte, oppure rimuovere le zucchine, portarle in un tegame di vetro e poi aggiungere l’aceto.