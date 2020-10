Condividi su

Usi online e offline di Bitcoin

Sono finiti i giorni in cui le persone erano solite sedersi e cercare informazioni rispetto al Bitcoin. Nel mondo di oggi, la criptovaluta ha iniziato a dominare sulle valute convenzionali e ci sono così tante aziende online e offline che hanno iniziato a lavorare a fianco della criptovaluta integrando i loro servizi. È iniziata insomma l’era del bitcoin

La maggior parte dei commercianti di Bitcoin ha avviato transazioni utilizzando solo i Bitcoin, e questo mostra la popolarità di questa valuta digitale rispetto a quelle convenzionali. Abbiamo provato a elencare tutti i servizi online e offline in cui si può utilizzare Bitcoin per le transazioni.

Acquisti online

Ci sono molti commercianti online che hanno iniziato ad accettare Bitcoin dagli utenti per i servizi o i beni che vendono. La maggior parte dei fornitori di beni e servizi di elettronica ha iniziato a collaborare con i servizi di Bitcoin, e questo ha reso la vita della maggior parte dei commercianti di Bitcoin piuttosto facile in quanto possono facilmente effettuare transazioni con un solo clic di un pulsante. Ci sono molti altri commercianti online che hanno iniziato a vendere i loro prodotti come mobili, gioielli, biancheria da letto e molti altri utilizzando Bitcoin Holdings.

Biglietti di viaggio internazionali

Ci sono diversi agenti di viaggio in tutto il mondo che hanno iniziato a utilizzare i servizi Bitcoin a proprio vantaggio. Poiché Bitcoin è una valuta globale, la maggior parte degli agenti di viaggio ha iniziato a prenotare biglietti aerei per i propri clienti con Bitcoin. Prenotare voli con Bitcoin è stato piuttosto semplice in quanto tutto avviene in modo più veloce e conveniente e puoi anche risparmiare molto quando si tratta di pagamento delle tasse e dei costi di servizio.

Alberghi e resort

Questo è un altro ambito in cui si può effettivamente andare avanti e spendere i propri Bitcoin senza alcuna inibizione. Ci sono molti hotel e resort che hanno iniziato a integrare i servizi di Bitcoin per rendere più facile per i clienti godersi la vacanza.

Se ci si è sempre preoccupati di condividere i dettagli della tua carta di debito e di credito mentre si prenota il proprio alloggio quando si è in viaggio, non si deve più temere poiché la maggior parte degli hotel a livello globale ha iniziato ad accettare Bitcoin. Non si deve condividere nessuna delle informazioni sensibili ora con nessun altro. Inoltre, se si sta pianificando un viaggio, si può sempre prenotare i biglietti di viaggio utilizzando Bitcoin.

Acquisti di giochi e film

Alcune delle giganti industrie di software hanno iniziato a lavorare insieme a Bitcoin con la loro integrazione, e questo ha reso molto facile per gli appassionati di cinema investire e acquistare i film. I film possono essere facilmente acquistati utilizzando il loro portafoglio Bitcoin sul loro Xbox Store o qualsiasi altro account che possiedi dalla società Microsoft. Tutti i giochi prodotti da Microsoft possono essere acquistati utilizzando Bitcoin, e questa è ancora una buona notizia per tutti quei commercianti di Bitcoin che non vedevano l’ora di spendere quei Bitcoin.

Enti di beneficenza

Se si vogliono raccogliere fondi e fare donazioni per beneficenza in segno di gratitudine, si può sempre provvedere tramite Bitcoin perché nessuno può tassare i soldi spesi usando Bitcoin. Si sta aiutando qualcun altro a vivere i propri sogni e risparmiando molte tasse, un altro esempio di utilizzo vantaggioso del Bitcoin.

Ristoranti e locali gastronomici

Anche molti ristoranti e locali gastronomici hanno iniziato ad accettare Bitcoin. Ora ci si può sbarazzarti di tutte quelle lunghe code in attesa del cibo e poi del cameriere al tavolo con il conto per effettuare il pagamento. Con un solo clic di un pulsante, si sarà in grado di effettuare facilmente il pagamento per il cibo ordinato.

Servizi di taxi iniziano ad accettare Bitcoin

Questa sarà sicuramente una sorpresa per tutti i commercianti di Bitcoin perché ci sono alcuni servizi di taxi che hanno iniziato ad accettare pagamenti in Bitcoin anche se ciò dipende molto dal luogo in cui ci si trova.

