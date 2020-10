Condividi su

I medaglioni di melanzane sono una ricetta veramente sfiziosa, facile e veloce da preparare. Un piatto unico da utilizzare in ogni occasione, vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

melanzane

uova

farina

pangrattato

prosciutto cotto

formaggio

olio extravergine di oliva / di semi

Iniziamo la preparazione dei medaglioni di melanzane quindi per prima cosa lavate le melanzane, rimuovete le due estremità e iniziate a tagliare le rondelle. Quando tutte le melanzane saranno tagliate continuate la preparazione quindi in un piatto mettete le uova, dopo averle rotte, e iniziate a sbattere. In un altro piatto aggiungete la farina e infine in un altro ancora il pangrattato.

Continuiamo la preparazione dei medaglioni di melanzane: prendete una fettina di melanzana mettete sopra prosciutto e formaggio, quindi prendete un’altra fettina sopra. Passate il medaglione nella farina – anche i bordi – poi rimuovete l’eccesso di farina e passate nell’uovo e nel pangrattato, sempre rimuovendo l’eccesso. Continuate così fino a quando non avrete terminato tutti gli ingredienti.

A questo punto portate sul fuoco un tegame o una padella abbastanza alta e mettete a scaldare l’olio per la frittura dei medaglioni di melanzane. Quindi quando l’olio sarà caldo iniziate a friggere i medaglioni, lasciate dorare per qualche minuto su ogni lato e poi rimuovete con una schiumarola e mettete in un piatto con la carta assorbente per rimuovere l’eccesso di olio della frittura. Una volta che avrete fritto tutti i medaglioni di melanzane, servite in tavola. Potete utilizzare questo piatto come aperitivo o antipasto sfizioso, magari con delle piccole porzioni oppure potete servirlo come secondo o piatto unico, in base all’occasione. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta