Se cercate una ricetta sfiziosa e veramente facile da preparare dovete assolutamente provare queste patate impanate e fritte. Una ricetta comoda per ogni occasione, vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

patate

uova

pangrattato

olio extravergine di oliva

La ricetta delle patate impanate e fritte è veramente rapida e semplice, quindi iniziamo la preparazione lavando e sbucciando tutte le patate. Dopo aver sbucciato le patate, lavate ancora sotto l’acqua corrente fredda e poi tagliate a rondelle, potete utilizzare il coltello o il tagliaverdure in base a come siete più comodi. Una volta che avete tagliato tutte le patate potete sciacquarle ancora una volta in acqua fredda oppure iniziare la preparazione direttamente. Dopo averle sciacquate asciugate bene con della carta assorbente da cucina.

Continuiamo la preparazione delle patate impanate e fritte quindi rompete le uova in un piatto e iniziate a sbattere, poi in un altro piatto aggiungete il pangrattato. Quindi iniziamo con l’impanatura delle patate: prendete la rondella e passatela prima nell’uovo, fate sgocciolare l’eccesso, poi passate nel pangrattato e quindi mettetela in un piatto. Continuate così fino a quando non avrete impanato tutte le patate.

Una volta che tutte le patate saranno impanate possiamo procedere con la frittura: prendete una padella abbastanza capiente e aggiungete dell’olio extravergine di oliva o di arachidi. Quindi lasciate scaldare e poi aggiungete un po’ alla volta le patate impanate, lasciate cuocere per pochi minuti su ogni lato e poi rimuovete e mettete in un piatto con della carta assorbente da cucina per rimuovere l’eccesso di olio della frittura. Servite in tavola queste deliziose patate. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta