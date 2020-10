Condividi su

Se cercate un piatto originale questa frittata di agretti è perfetta per voi, un piatto unico comodo in ogni occasione anche per un aperitivo o un antipasto carino. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

Uova

Sale

agretti

aglio

Iniziamo la preparazione della frittata di agretti quindi per prima cosa prendete gli agretti, lavateli sotto l’acqua corrente fredda e puliteli, quindi rimuovete le foglie dalla radice. Sciacquate ancora sotto l’acqua corrente fredda e poi bollite per una decina di minuti in acqua. Dopo aver bollito gli agretti, scolateli e lasciateli in uno scolapasta. Poi se gradite potete ripassarli in padella con aglio e olio per dare più sapore.

Nel frattempo continuate la preparazione della frittata di agretti quindi iniziate a rompere le uova, aggiungete un pizzico di sale, il pepe, parmigiano. Quindi sbattete le uova per la frittata di agretti e a questo punto aggiungete anche gli agretti nell’uovo, quindi amalgamate bene il composto. Prendete una padella abbastanza capiente, aggiungete un filo di olio e fate scaldare.

A questo punto procedete con la preparazione della frittata quindi versate il composto in padella, poi aiutandovi con un coperchio girate la frittata di agretti e lasciate cuocere per qualche minuto ancora. Poi appena la frittata sarà pronta servite nei piatti. Potete utilizzare questa ricetta veramente in tanti modi diversi, sia per una cena rapida e veloce a casa, sia per un antipasto sfizioso magari a buffet, oppure ancora per un delizioso pranzo al sacco per l’ufficio. Vedrete che questa ricetta sarà veramente deliziosa e comoda. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.