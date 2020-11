La beffa della ricotta ci racconta come scegliere gli amici

Condividi su

Una domenica qualunque del 1700, quattro amici se ne vanno all’osteria per un pranzo veloce. Si schiantano di vino, salumi, formaggi e motteggi finché da mezzogiorno arrivando a pomeriggio inoltrato, ormai ridotti a bestie. Sono entusiasti all’idea di tornare a casa per accoppiarsi con le rispettive compagne, ma il più saggio di loro fa notare che ormai è tardi: a casa li aspetta un pomeriggio di urla, mattarelli e mal di testa.

Decidono che è più saggio cenare e dormire lì, per poi rincasare lunedì mattina.

L’oste ha a disposizione solo una stanza con due letti, ma gli amici si adattano e lui va a prepararli. Tra gli amici c’è un parrucchiere che ben conosce la natura dei propri compagni, e li informa che lui vuole dormire, non fare l’alba a furia di scherzi. Sceglie come compagno di letto quello più sonnacchioso che accetta di buon grado, mentre i due simpaticoni dormiranno nell’altro. «Non c’è problema» dicono gli altri due, ma soffrono terribilmente.

Devono riuscire a fargliene almeno uno

Mentre il parrucchiere e l’amico si accomodano di sopra, i mattacchioni prendono l’oste in disparte e gli ordinano che qualunque cosa succeda, qualunque rumore senta, non li dovrà disturbare. Anzi, li dovrà proprio chiudere a chiave dentro. Poi gli chiedono una forma di ricotta e si dividono; uno convince il parrucchiere e l’amico a uscire per ammirare il tramonto sulle colline, l’altro entra nella stanza e mette il formaggio sotto le lenzuola dalla parte dove dormirà il parrucchiere.

Vanno a cena, si ubriacano senza ritegno e poi tornano in camera barcollando. L’amico sonnacchioso ormai è così sbronzo che lo devono aiutare a svestirsi, poi lo sistemano a letto dove le lenzuola sono pulite. L’elettricità non esiste, e l’unica luce viene dal caminetto. Mentre i due mattacchioni s’infilano a letto supplicano il parrucchiere di assicurarsi che il fuoco sia spento, che loro temono di morire arsi vivi.

Lui toglie i ceppi, sparpaglia le bronze, ci butta la cenere, ma quelli continuano a dirgli che lì si vede ancora un bagliore, lì una fiammella, finché quello si stufa e ci getta sopra il contenuto del pitale. La camera è completamente buia. A tentoni, il parrucchiere raggiunge il letto, guidato dal russare dell’amico.

S’infila sotto le lenzuola e caccia un urlo inorridito

«Che è?» chiedono gli amici, trattenendo le risate.

«È che questa carogna che io mi elessi per compagno mi ha concio il letto; che maledetto sia egli. Vergognoso, dèstati!» urla il parrucchiere, poi comincia a percuotere l’amico con le mani piene di quelle che crede siano deiezioni. L’amico si sveglia rabbioso come tutti gli ubriachi, sente il molliccio caldo e giunge alle stesse conclusioni del suo carnefice. Schizza fuori dal letto ormai lercio, e tra pugni e inciampi raggiungono l’uscio. È chiuso e non risponde nessuno. Gli amici nel letto si dichiarano infastiditi dal baccano e suggeriscono ai due di sistemarsi in un cantuccio.

«Che cantuccio o non cantuccio? Per grazia di costui il letto è un letamaio!» grida il parrucchiere. Tra il fuoco spento e la temperatura cominciano a battere i denti dal freddo, finché gli amici si impietosiscono e gli spiegano lo scherzo. A quel punto gli insulti si sprecano, ma dopo molto borbottare il parrucchiere e il sonnolento malcapitato si sistemano per terra tra coperte fradice di ricotta.

Questa perla, parafrasata da un racconto di Gasparo Gozzi – e trovata nel Novelliere – oltre a dipingere uno scorcio senza tempo della natura umana, ricorda che molti di noi hanno avuto amici così, poi abbandonati per strada quando il confine tra scherzo e crudeltà si andava pericolosamente assottigliando.