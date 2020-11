Condividi su

Nuovo Dpcm coronavirus e spostamento over 70: cosa cambia

Governo pronto a licenziare un nuovo dpcm – l’ultimo risale al 26 ottobre – sull’epidemia visto il netto aumento della diffusione del coronavirus. In arrivo nuove restrizioni su spostamenti e assembramenti. Delle misure potrebbero essere riguardare in particolare i cittadini più anziani.

Coronavirus ultime notizie: bollettino 1 novembre 2020, contagi e morti

Nuovo Dpcm: cosa potrebbe contenere

Governo pronto a licenziare un nuovo dpcm sull’epidemia a seguito del netto incremento dei contagi registrato nelle ultime settimane, nonostante l’imposizione di diverse restrizioni alle attività commerciali e agli assembramenti. Oggi il Presidente del Consiglio Conte è chiamato a riferire sulla questione in Parlamento: nel frattempo, si rincorrono le prime indiscrezioni sulle misure che il prossimo provvedimento potrebbe contenere.

Coprifuoco

Innanzitutto, il governo sembra intenzionato a optare per un coprifuoco dalle ore 18 (o alle ore 21). Allo scoccare dell’orario scatterebbe l’obbligo di chiusura per tutte le attività commerciali (a parte quelle essenziali come le farmacie e gli alimentari) e il divieto per le persone di circolare se non per motivazioni di comprovata necessità (probabilmente fino alle ore 5 del giorno successivo). Al di là dell’orario, si pensa alla chiusura totale di sale scommesse e centri commerciali (ma anche dei musei), in chiave anti-assembramento.

Scuola

Per quanto riguarda la scuola (e di conseguenza anche i trasporti pubblici) poi l’esecutivo starebbe valutando l’inserimento nel nuovo dpcm dell’estensione della didattica a distanza anche per la terza media. A differenza del coprifuoco alle 18, che dovrebbe essere imposto indistintamente su tutto il territorio nazionale, questa misura potrebbe essere differenziata da territorio a territorio a seconda dell’indice di contagiosità (la soglia d’allarme sarebbe posta a 1.5).

Spostamenti tra regioni e lockdown generazionale

Con il nuovo dpcm dovrebbe arrivare anche il divieto di spostarsi tra una regione e l’altra se non per motivi di comprovata necessità. Più controversa la questione del cosiddetto “lockdown generazionale” per cui le limitazioni alla circolazione riguarderebbero in particolare i cittadini con più di 70 o 75 anni di età.

