Condividi su

La frittata di cipolle è un piatto semplice, ma veramente ricco di gusto. Un secondo comodo e veloce da preparare ottimo per ogni occasione, sia per una cena veloce che per un pranzo al sacco per l’ufficio. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

Uova

Sale

parmigiano

cipolle

Iniziamo la preparazione della frittata di cipolle quindi per prima cosa prendete le cipolle, pulitele e poi tagliate a fettine. Quando avrete tagliato le cipolle, prendete una padella abbastanza capiente quindi aggiungete dell’olio extravergine di oliva e lasciate scaldare. Quando l’olio sarà caldo continuate la preparazione della frittata di cipolle, quindi aggiungete in padella le cipolle e lasciate cuocere per qualche minuto.

Nel frattempo continuate la preparazione della frittata di cipolle quindi iniziate a rompere le uova, aggiungete un pizzico di sale, il pepe, parmigiano. Poi aggiungete il sale nelle cipolle e lasciate cuocere ancora . Quindi sbattete le uova per la frittata di cipolle.

A questo punto se gradite potete aggiungere direttamente l’uovo sbattuto alle cipolle in padella, cercando di amalgamare bene e di distribuire in modo omogeneo le cipolle all’interno dell’uovo. Oppure potete togliere dalla padella le cipolle aggiungendole all’uovo, quindi mescolate bene e poi mettete tutto in padella.

Continuate quindi la preparazione della frittata di cipolle e versate il composto in padella, poi aiutandovi con un coperchio girate la frittata di melanzane e lasciate cuocere per qualche minuto ancora. Poi appena la frittata sarà pronta servite nei piatti. Utilizzate questa ricetta anche per un antipasto o come aperitivo, magari tagliando a pezzetti la frittata oppure all’interno di un panino per un pranzo al sacco. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.