Condividi su

Pensioni ultime notizie: data pagamento tredicesima 2020, il calendario

Pensioni ultime notizie: anche per il 2020 è in arrivo il bonus tredicesima, ovvero l’integrazione sui pensionati che percepiscono un assegno minimo. La misura è stata introdotta originariamente nella Legge di Bilancio 2001 e il suo importo dipende dalla rivalutazione Istat annuale. Il bonus tredicesima, da non confondere con la tredicesima vera e propria, è una maggiorazione che, stando al ricalcolo sopra detto, dovrebbe essere pari a 154,94 euro. Tuttavia questa integrazione non spetta a tutti.

Pensioni ultime notizie: bonus tredicesima, beneficiari e a chi non spetta

I pensionati che hanno diritto al bonus tredicesima sono tutti quei titolari di prestazioni assistenziali, pensione indiretta o di reversibilità che percepiscono introiti inferiori a 6.596,46 euro. Gli introiti, invero, possono arrivare fino a 6.751,40 euro, ma in questa forbice l’importo sarà parametrato in proporzione. In caso di ulteriori introiti entrerà in gioco un nuovo parametro di calcolo, modificabile nell’eventualità in cui ci sia anche il coniuge con reddito. Il bonus tredicesima spetta a chi percepisce un reddito individuale di 10.003,70 euro o di 20.007,39 euro (se coniugato).

Il bonus tredicesima non spetta ai titolari di trattamenti di invalidità civile, di assegno sociale o di pensione sociale, di isopensione o assegni di esodo, nonché ai percettori di rendita facoltativa di vecchiaia o inabilità.

Bonus tredicesima: domanda e data accredito

Per ottenere questo bonus non occorre presentare domanda, perché sarà lo stesso Inps a considerare se lo specifico pensionato ha diritto al bonus oppure no. In ogni caso l’accredito arriverà nel mese di dicembre, nel giorno previsto (1° dicembre per chi percepisce l’assegno in banca, così come alle Poste, ma per questi ultimi è possibile un ritiro anticipato e scaglionato come avvenuto nei mesi precedenti).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it