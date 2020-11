Condividi su

Non c’è niente di meglio di una buona pizza fatta in casa, questa ricetta per l’impasto della pizza croccante è veramente comoda e semplice, potete utilizzarla anche durante la settimana per una cena gustosa. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

500 g di farina 0

300 ml di acqua a temperatura ambiente

8 g di lievito di birra fresco

15 g di sale fino

Per preparare l’impasto per pizza croccante, il procedimento è uguale sia se impastate a mano sia se impastate con l’impastatrice/planetaria. Iniziate mettendo in una ciotola capiente l’acqua a temperatura ambiente, poi sciogliete il lievito e schiacciatelo con la forchetta. Aggiungete la farina e iniziate a mescolare, poi aggiungete anche il sale.

Se state procedendo con l’impasto per la pizza croccante con l’impastatrice lasciatela lavorare per almeno una ventina di minuti, se state impastando a mano per avere un risultato buono impastate per almeno una mezz’ora.

A questo punto l’impasto della pizza croccante dovrebbe essere pronto, quindi lasciatelo nella ciotola coperto con un canovaccio pulito e fate lievitare per circa 24 ore. Passate le 24 ore, portate l’impasto della pizza in frigo e lasciate 4-5 ore. Poi quando l’impasto a lunga lievitazione sarà pronto, togliete la pizza dal frigo (circa 5 ore prima) e iniziate la lavorazione, una volta che avrete steso la pizza condite a vostro piacimento e poi infornate a 200-220° per almeno 25 minuti.

Mi raccomando fate attenzione a non bruciarla, quindi controllate ogni tanto durante la cottura la vostra pizza, senza toglierla dal forno. Cercate di alzarla e controllare se sotto è pronta. Quando sarà pronta servite in tavola questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.