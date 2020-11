Condividi su

Se cercate una ricetta per un dolce facile e veloce da preparare dovete assolutamente provare questa cheesecake alla nutella. Un dolce comodo per ogni occasione e veramente gustoso, vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

180g di biscotti

500g di formaggio spalmabile

80g di burro

450/500g di nutella

Iniziamo la preparazione della cheesecake alla nutella quindi per prima cosa mettiamo i biscotti nel mixer e lasciate andare. Poi quando i biscotti saranno diventati “polvere” spegnete. Quindi versate la polvere dei biscotti in una ciotola e poi andate a sciogliere il burro, poi versate il burro fuso all’interno della polvere dei biscotti e mescolate bene.

Continuate la preparazione della cheesecake alla nutella, quindi dopo aver mescolato bene aggiungete una noce di burro in una teglia e spargete bene su tutti i lati, poi mettete il composto di polvere di biscotti per fare un primo strato sul fondo della teglia, poi mettetela in frigo per una decina di minuti.

Quindi per continuare la preparazione della cheesecake alla nutella mettete il formaggio spalmabile in una ciotola e iniziate a mischiarlo con la nutella. Continuate così fino a quando non uscirà una crema di nutella morbida e omogenea, poi togliete la teglia dal frigorifero quindi versate la crema di nutella sulla base solidificata di polvere di biscotti. Dopo aver versato la crema di nutella, distribuitela in modo omogeneo su tutta la superficie, quindi decorate come preferite.

Poi coprite la cheesecake con della pellicola e lasciate in frigorifero per 5-6 ore, vi consiglio di consumare questa deliziosa cheesecake entro tre giorni dalla preparazione. Provate questa ricetta perchè è veramente semplice, ma allo stesso tempo gustosa. Un dolce comodo da preparare anche per festeggiare un compleanno o semplicemente per una cena con amici e parenti, potete anche decorare la cheesecake con della panna montata o con delle scaglie di cocco. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.