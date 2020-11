Condividi su

Come stanno Gerry Scotti e Carlo Conti dopo il contagio da Covid

Come stanno Gerry Scotti e Carlo Conti, dopo essere stati colpiti dal Covid? Questa seconda ondata registra molti più casi della prima e nella ragnatela dei contagi ci sono finiti e continuano a cadere molti vip. Tra questi anche due grandi volti della tv nostrana, come Gerry Scotti e Carlo Conti. Come stanno i due conduttori e quali sono le loro condizioni di salute, attualmente?

Gerry Scotti positivo al Covid: condizioni di salute

L’ultimo messaggio su Instagram di Gerry Scotti risale a più di una settimana fa, è quello in cui ha dato l’annuncio di essere positivo al Covid. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Il presentatore non ha avuto bisogno di ricovero e ha affermato quindi di essere a casa, isolato e sotto controllo medico, senza quindi percepire sintomi gravi che lo avrebbero condotto in ospedale. Scotti è il “presentatore ovunque” di Mediaset, soprattutto di Canale 5, che ora ha un buco di 3 programmi: Tu Sì Que Vales, Chi vuol essere milionario e Caduta Libera. Scotti ha comunque detto di non avere la minima idea di come abbia fatto a contrarre il virus. “Coraggio a chi è malato, non molliamo”, il suo messaggio di incoraggiamento.

Carlo Conti positivo al Covid-19: come sta

Anche Carlo Conti è risultato positivo al Covid, e anche lui, oltre una settimana fa, lo ha annunciato su Instagram, con queste parole: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. Dopo aver presentato il programma Tale & Quale da casa, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate. In un messaggio pubblicato all’inizio di questa settimana, Conti ha affermato che “ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!). Questo Covid è una brutta bestia”.

Stando a un ultimo aggiornamento, riportato da Repubblica, Carlo Conti è stato ricoverato in ospedale. Infatti, nonostante le sue condizioni non siano gravi, sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento domiciliare.

