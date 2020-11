Condividi su

Sondaggi politici Index: vaccino in arrivo a dicembre? Solo il 3,8% degli italiani ci crede

Il lockdown duro o parziale alla fine è arrivato. Mentre il premier Conte e alcuni ministri fino ad un mese fa escludevano misure drastiche per arrestare la seconda ondata di contagi, gli italiani, memori della primavera appena passata, avevano già cominciato a mettere le mani avanti. Basta dare un’occhiata ai dati evidenziati dai sondaggi politici Index Research per Piazza Pulita andati in onda nemmeno una settimana fa per rendersene conto. Il 30 ottobre, il 64,7% dei cittadini dichiarava senza mezzi termini che le misure prese dal governo (coprifuoco, chiusura bar e ristoranti alle ore 18 etc) non avrebbero evitato un nuovo lockdown. Una settimana dopo la percezione degli italiani si è avverata con l’istituzione delle zone rosse, arancioni e gialle.

Fonte: Index

Sondaggi politici Index: seconda ondata, Conte bocciato

E a finire sul banco degli imputati è proprio il presidente del Consiglio. Il 51,9% dei cittadini afferma di avere poca o per nulla fiducia in Conte per come ha gestito la seconda parte della pandemia. Il 42,6% dichiara invece di riporre ancora fiducia nel capo del governo.

Fonte: Index

Sull’arrivo del vaccino anti Covid, gli italiani non si fanno troppe illusioni. Solo il 3,8% crede alle parole del premier Conte che ha parlato di prime dosi già a dicembre. Per il 30% la cura arriverà prima della prossima estate mentre il 50,6% sposta l’orizzonte più in là al prossimo autunno.

Fonte: Index

Sondaggi politici Index: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 28 ottobre 2020. Interviste con metodologia CATI-CAMI-CAWI con questionario strutturato

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it