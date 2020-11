Condividi su

Cosa cambia a Natale 2020 con il coronavirus e cosa si potrà fare

Come potrebbero passare Natale 2020 a causa dell’epidemia di Covid le famiglie italiane? Aumentano le probabilità di veder dispiegato il lockdown anche durante le festività natalizie.

Natale 2020: si potranno alleggerire le restrizioni?

Il Natale 2020 potrebbe essere molto diverso a causa delle limitazioni agli assembramenti imposte per contenere l’incremento di contagi di Covid. D’altra parte, le restrizioni attualmente in vigore scadranno giorno 3 dicembre, come previsto dall’ultimo Dpcm sull’epidemia: quindi, per quanto riguarda la possibilità di passare le festività natalizie insieme ai propri cari tutto dipenderà dalla situazione che si concretizzerà a inizio mese prossimo. La prospettiva non è per niente positiva in questo senso: secondo gli esperti proprio a dicembre, infatti, potrebbe registrarsi il picco di nuovi casi della cosiddetta seconda ondata.

“Non immagino un Natale di baci e abbracci”

“Non immagino feste natalizie con baci e abbracci, cenoni e tombolate” ha detto qualche giorno fa lo stesso Presidente del Consiglio Conte. D’altronde, è stata già vietata l’apertura ai consueti mercatini di Natale, inoltre, basterebbe confermare le regole previste dal Dpcm attualmente attivo per cambiare totalmente il volto delle feste: attualmente, infatti, è previsto un coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino. Anche se si prevede di trascorrere tutta la nottata a casa di parenti e amici bisogna comunque considerate che, pur non essendo vietato, è “fortemente sconsigliato” riunirsi con persone non conviventi. Il problema neanche si pone nelle zone rosse dove non è consentito far visita o incontrare persone non conviventi né al chiuso né all’aperto.

