Continua il trend discendente per la Lega. Nella settimana appena passata il Carroccio ha perso un altro mezzo punto percentuale di consenso scivolando così al 24%. E’ quanto emerge dai sondaggi elettorali Quorum per Mezz’ora in più (Rai 3) andati in onda durante la puntata dell’8 novembre 2020. Il Pd procede piano guadagnando lo 0,1% rispetto alla precedente rilevazione e portandosi così a sfiorare il 21%. Dopo lo stop di una settimana fa, Fratelli d’Italia torna a macinare consensi salendo al 16,1% (+0,2%) e respingendo così l’assalto alla terza posizione da parte del Movimento 5 Stelle. I pentastellati, infatti, nonostante il +0,3% registrato negli ultimi sette giorni, rimangono dietro con il 16%. Buona prova anche per Forza Italia che passa dal 6,1% al 6,4%.

Sondaggi elettorali Quorum: passi indietro per Sinistra Italiana e Azione

Chi subisce una forte battuta d’arresto è invece Sinistra Italiana che perde quanto guadagnato precedentemente e scende al 3,3%. Italia viva rivede quota 3% mentre Azione fa il passo del gambero e scivola sotto la soglia di sbarramento al 2,9%. +Europa cresce dello 0,3% al 2,2% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,3%. La quota di astenuti e indecisi registra un incremento dell’1,5% e ora sfiora il 40%.

Sondaggi elettorali Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 5 al 6 novembre. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, indagato per quote di sesso ed età incrociate, macroarea di residenza e titolo di studio. 503 rispondenti, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni non rilevabile essendo interviste effettuate tramite panel web. Margine d’errore campionario del +/- 4,4%, con un intervallo di confidenza del 95%. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI.

