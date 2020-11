Condividi su

Se volete insaporire i vostri piatti con della deliziosa besciamella fatta in casa seguite questa ricetta perchè è veramente facile, veloce e comoda per ogni occasione. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

Burro 100 g Farina 00 100 g Sale fino 1 pizzico Noce moscata da grattugiare q.b. Latte intero 1 l

Iniziamo la preparazione della besciamella quindi per prima cosa mettete a scaldare in un pentolino il latte, se lo preferite potete utilizzare anche il microonde. Nel frattempo continuate la preparazione quindi , a parte fate sciogliere il burro a fuoco basso, poi spegnete il fuoco e mano a mano aggiungete la farina, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi.

Quindi quando avete un composto molto denso di farina e burro fuso, continuate la preparazione della besciamella fatta in casa e mettete sul fuoco a fiamma dolce e mescolate fino a farla diventare dorate. Quindi aggiungete piano piano il latte e mescolate bene cercando di non far venire i grumi. Se doveste avere problemi e quindi sentite i grumi nella vostra besciamella fatta in casa, spegnete la fiamma e portate il pentolino sul piano cottura quindi mescolate energicamente per togliere i grumi e poi continuate con la cottura. Aggiungete un pò di noce moscata ed un pizzico di sale. Cuocete per 4-5 minuti a fiamma bassa finché la besciamella si sarà addensata e inizierà a bollire.

Questa ricetta per la besciamella fatta in casa è veramente comoda e veloce, potete utilizzarla per un primo piatto tradizionale, come la pasta al forno o le lasagne oppure anche per un rustico sfizioso e saporito. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta