Condividi su

Moto e bici: come viaggiare con le nuove regole per il Covid

Un po’ di attenzione alla propria salute e il senso di rispetto per il prossimo dovrebbero bastare a far intuire quali sono gli accorgimenti necessari per viaggiare in moto o bicicletta, senza particolari rischi dal punto di vista sanitario. Ma siccome non tutti si dimostrano vigili su questo punto – come dimostrano le sanzioni emesse – appare opportuno fare chiarezza sulle regole da rispettare quando si viaggia in moto o bicicletta: bisogna indossare sempre la mascherina? si può portare qualcuno con sè? Vediamolo.

Se ti interessa saperne di più su quali sono gli strumenti per poter cancellare una multa, clicca qui.

E’ chiaro che nel coacervo di norme anti-coronavirus, predisposte negli ultimi mesi, non è facile talvolta capire qual è il comportamento da adottare e cosa invece non si può fare. Su un punto però non vi sono dubbi: la nuova impennata di contagi della seconda ondata, ha comportato e sta comportando nuove strette e regole più rigide per gli spostamenti non solo in auto, ma anche in bicicletta o moto. D’altronde, i contenuti dei Dpcm lo dimostrano.

Ultimamente l’utilizzo dei mezzi pubblici è sconsigliato e c’è chi non si muove in macchina, perchè ad esempio non ne ha una oppure vive in una zona ad alta densità di traffico. Non sono pochi insomma coloro che preferiscono, di questi tempi, usare moto o bici, ma attenzione a rispettare le regole, altrimenti il rischio di una sanzione pecuniaria elevata è molto alto.

Ricapitoliamo dunque le regole da rispettare se si viaggia su un mezzo a due ruote, ovvero moto o bici:

in bicicletta

fonti governative hanno specificato che è possibile circolare con la bici: per arrivare a casa ; per raggiungere i locali commerciali per effettuare acquisti di cibi e bevande; per arrivare sul luogo di lavoro; con bambini che vanno collocati sul seggiolino agganciato alla bicicletta. Ma attenzione: deve trattarsi di un figlio, di un fratello o di una sorella. Obbligatoria comunque la mascherina ; per svolgere attività motoria all’aperto presso la propria abitazione, tenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per svolgere dell’ attività sportiva , nella distanza interpersonale di almeno due metri.



Per ogni ulteriore delucidazione, rimandiamo comunque alla pagina delle FAQ sul sito web del Governo, in cui sono fornite risposte dettagliate per Regione.

in moto

in moto, il guidatore deve sempre indossare la mascherina sotto il casco di protezione: non basta quest’ultimo, insomma;

di protezione: non basta quest’ultimo, insomma; in moto, è possibile far salire un passeggero ma soltanto se convivente (ad es. la moglie, il fidanzato o il figlio). Non basta dunque essere un semplice congiunto, come la persona legata da un rapporto affettivo ad un’altra, ma senza convivenza sotto lo stesso tetto. E attenzione anche alle restrizioni agli spostamenti in moto da un Comune all’altro o nello stesso Comune, previste in particolare nelle zone arancioni e rosse.

Se ti interessa saperne di più sulle multe autovelox e le nuove indicazioni della Cassazione, clicca qui.

Appare doveroso ricordare queste indicazioni sulla circolazione in bici o moto, perchè anche chi usa un mezzo a due ruote, esattamente come gli automobilisti, può rischiare una multa salata in caso di infrazione alle regole emergenziali: si tratta di una somma oscillante tra un minimo di 533,33 ed un massimo di 1.333,33 euro, più le eventuali violazioni di una o più norme generali, previste nel Codice della Strada (ad es. quelle sui limiti di velocità).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it