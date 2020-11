Quando serve l’autocertificazione coronavirus per spostamenti in zona rossa, arancione e gialla: puoi scaricare qui il modulo in Pdf

Modulo editabile autocertificazione coronavirus novembre 2020 in pdf

Autocertificazione coronavirus: con l’imposizione della “zona rossa” su diverse regioni italiane è di nuovo necessario compilare il modulo sulle motivazioni che rendono necessari gli spostamenti, per le regioni in “zona arancione” il modulo si deve utilizzare solo per spostarsi da un comune all’altro, in “zona gialla” è necessario soltanto nella fascia oraria 22-5. Ecco tutto spiegato nel dettaglio.

Autocertificazione coronavirus: il modello editabile

Quando serve l’autocertificazione coronavirus (il modulo è allegato al Dpcm del 24 ottobre)?

Zona rossa

Bisogna compilare il modulo al momento di effettuare qualsiasi spostamento in deroga alle restrizioni previste. Nell’arco delle 24 ore ci si può spostare dal proprio domicilio soltanto per motivazioni legate a lavoro, salute e necessità impellenti e improrogabili. D’altra parte, non è necessario autocertificare lo spostamento se volto ad accompagnare i figli a scuola (qualora proseguano con le attività didattiche in presenza), non bisogna compilare l’autocertificazione neanche in caso di passeggiate, con o senza cane al guinzaglio, o attività sportiva (sempre che tali azioni si svolgano nei pressi del proprio domicilio).

Zona arancione

L’autocertificazione coronavirus è necessaria soltanto se ci si sposta tra il proprio comune di residenza e un altro o se si varcano i confini regionali: le motivazioni che consentono questo tipo di spostamento riguardano lavoro, salute e urgenze. Il modulo si deve compilare anche per giustificare gli spostamenti durante il coprifuoco, cioè nella fascia oraria 22-5.

Zona gialla

L’autocertificazione serve solo per giustificare gli spostamenti nella fascia oraria 22-5.

