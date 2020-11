Condividi su

Chi riapre a Natale 2020: negozi, bar, ristoranti e pasticcerie

Il pensiero è a Natale 2020: non solo per come lo si passerà (da soli? Solo con parenti di primo grado? Gli amici saranno ammessi?), ma anche a livello professionale. Sono previste delle riaperture? Si potrà tornare a mangiare al ristorante, magari di sera, o anche di giorno in quei territori dove ora vige il lockdown?

Natale 2020: obiettivo indice Rt 1 in tutta Italia

Mentre l’Italia vira quasi tutta verso l’arancione e il rosso, i ristoranti, così come i bar e le pasticcerie e in generale i negozi, restano aperti fino alle ore 18 solo in Lazio, Molise, Veneto, Sardegna e Provincia di Trento. Se anche queste attività dovessero chiudere e l’Italia diventasse tutta zona rossa, il Natale 2020 sarebbe ricordato negli annali come uno dei più tristi periodi per il sistema economico, viste le ingenti stime relative alle perdite che andrebbero a crearsi. L’obiettivo ora è che l’indice Rt scenda a 1 in tutta Italia, in modo da allentare le restrizioni, organizzare un piano di riaperture e togliere il coprifuoco serale e notturno.

Verso un allentamento delle misure restrittive?

La curva dei contagi sta scendendo, hanno rassicurato gli esperti nel weekend, pur continuando a predicare cautela e prudenza nei comportamenti. E facendo intendere che se ci sono buone notizie è solo merito delle misure restrittive adottate in tutto il Paese. Se il trend dovesse continuare a essere discendente (prossimi 7 giorni decisivi), allora lo shopping natalizio si potrebbe ancora salvare. I negozi potrebbero riaprire e lo stesso potrebbero fare anche i locali (bar e ristoranti) nelle zone rosse, sebbene è possibile che resti l’obbligo di chiusura alle ore 18. Fatta eccezione, forse, proprio per i giorni festivi, in cui però subentreranno regole molto rigide da rispettare.

Chi riapre a Natale 2020? “È ancora presto per parlarne”

Adesso è ancora presto per parlarne, come afferma il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, sebbene l’intenzione dichiarata sia proprio quella di aprire tutto in tempo per la stagione natalizia. Questo, e ciò è stato reso ben chiaro, dipende solo dai cittadini e dai protocolli di sicurezza che dovremo continuare ad adottare senza abbassare la guardia.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it