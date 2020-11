Condividi su

Se cercate una ricetta sfiziosa e gustosa non potete non provare questa delle cotolette al forno. Un piatto semplice e comodo per ogni occasione, soprattutto per i più piccoli. Potete accompagnare questa ricette con delle patate al forno, o fritte, ma anche con un’insalata fresca e leggera. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

fettine di vitello

pangrattato

uovo

olio extravergine di oliva

Iniziamo la preparazione delle cotolette al forno, quindi per prima cosa prendiamo le fettine di vitello, rimuoviamo il grasso in eccesso (se necessario) e poi iniziate a battere con il batticarne. Dopo aver battuto le fettine continuiamo con la preparazione.

Mettete in un piatto il pangrattato, in un altro rompete e sbattete le uova, aggiungete il sale e il pepe (se lo gradite). Quindi iniziamo la preparazione delle cotolette al forno, per prima cosa prendete le fettine di vitello e passatele nell’uovo, cercate di far sgocciolare l’eccesso, poi passate nel pangrattato e quindi impanate nuovamente.

Dopo che avrete svolto la procedura per tutte le fettine (due volte) e quindi avrete tutte le cotolette pronte potete metterle su una teglia con la carta forno e infornarle oppure portate sul fuoco una padella abbastanza capiente e aggiungete l’olio extravergine di oliva o di arachidi, quindi lasciate scaldare e quando l’olio sarà pronto iniziate la frittura delle cotolette.

Quindi mettete una cotoletta alla volta in abbondante olio caldo e lasciate cuocere su entrambi i lati, poi quando la cotoletta sarà ben dorata toglietela e mettetela su un piatto con della carta assorbente per rimuovere l’eccesso di olio della frittura. Poi quando tutte le cotolette saranno pronte servite in tavola questo delizioso secondo. Potete accompagnare il piatto con delle patate al forno, oppure con un’insalata leggera e fresca, certamente anche con una salsa come la maionese o lo yogurt. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta