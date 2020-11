Condividi su

Sondaggi Ipsos: 61% italiani contrario ad allentamento misure per Natale

Manca poco più di un mese al primo Natale in periodo Covid-19 e sono in molti a chiedersi in che stato passeremo le feste natalizie. I cenoni saranno aboliti? I negozi rimarranno chiusi e si potranno comprare i regali solo online? Interrogato sul tema dal quotidiano La Stampa, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto agli italiani “di tenere i piedi ben piantati sulla terra”. “Capisco che le Feste siano un momento importante, per tutti gli italiani .E vedo che molti, anche nel governo, si esercitano sul tema – ha affermato Speranza – Ma diciamolo con chiarezza: a Natale mancano quaranta giorni, che sul piano epidemiologico sono un tempo molto lungo. Parlare di Natale ora è lunare”.

Una prudenza, quella del ministro, che combacia con le aspettative della maggioranza degli italiani. Secondo i sondaggi Ipsos per Di Martedì, il 61% dei cittadini ritiene sbagliato allentare le regole del lockdown per le feste di Natale. Di diverso avviso il 31% secondo cui un allentamento farebbe bene sia all’economia del nostro Paese che all’umore dei cittadini.

Fonte: Ipsos

Restrizioni o meno, per la maggioranza degli italiani il Natale 2020 sarà diverso da quelli che lo hanno preceduto. L’83% afferma che festeggerà il Natale solo con i famigliari più stretti mentre l’11% non rinuncerà al classico cenone natalizio.

Fonte: Ipsos

Sondaggi Ipsos: per 58% nel 2021 non ci saranno abbastanza vaccini per tutti

Sotto l’albero potrebbe trovarsi la notizia dell’arrivo di un vaccino efficace al 100% contro il Covid-19. Ma le dosi basteranno per tutti? Su questo punto, il 58% si mostra pessimista e crede che il prossimo anno non ci saranno abbastanza vaccini per tutti. A credere il contrario è invece il 32%.

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Allegata alle immagini.

