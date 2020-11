Condividi su

Black Friday 2020: data, quando inizia e come scegliere le offerte

Cos’è esattamente il black friday, quando inizia e quanto dura: qualche informazione fondamentale per “affrontare” al meglio la giornata di sconti più famosa del mondo del consumo, Amazon a parte.

Black Friday: di cosa si tratta?

Il Black Friday è ormai un appuntamento attesissimo per tutti coloro che intendono fare degli acquisti avvalendosi di sconti che non ci si può aspettare in nessun altro periodo dell’anno o quasi. Infatti, ormai esistono diverse occasioni per comprare, soprattutto prodotti tecnologici, con un sensibile riduzione di prezzo: il Cyber Monday, per esempio, o il Prime Day. Senza considerare gli sconti che le aziende e portali di e-commerce con Amazon in testa naturalmente, propongono in occasione delle festività natalizie e non solo. Detto ciò, il Black Friday rimane un’occasione imperdibile per i consumatori: a differenza del Prime Day non è riservata solo agli abbonati di Amazon e, tra l’altro, tantissime altre aziende aderiscono all’iniziativa (sia catene commerciali che singoli marchi), inoltre, si propongono a prezzi scontati oggetti di qualsiasi tipo e non esclusivamente quelli tecnologici (come durante il Cyber Monday).

Quando cade?

Il Black Friday quest’anno è previsto per la giornata del 27 novembre, interessante notare che il 30 novembre scatterà il Cyber Monday e a partire da inizio dicembre portali di e-commerce e aziende in generale cominceranno a proporre forti sconti sui propri prodotti. In pratica, a partire dalle 24 ore precedenti al vero e proprio Black Friday, cioè dal 26 novembre, almeno fino a inizio gennaio, con qualche accorgimento e un po’ di tempo, si potranno fare degli acquisti a prezzi molto convenienti.

Come scegliere le offerte?

Qualche consiglio per “affrontare” al meglio il Black Friday:

Individuare prima del giorno di sconti gli oggetti da acquistare: così si eviterà di perdersi nella marea di articoli

del giorno di sconti gli oggetti da acquistare: così si eviterà di perdersi nella marea di articoli Stabilire un budget , magari anche solo una cifra indicativa che si intende spendere per ciascun articolo

, magari anche solo una cifra indicativa che si intende spendere per ciascun articolo Confrontare le offerte : prima di acquistare su portale di e-commerce, invitati dal prezzo scontato, meglio controllare se qualche portale sta proponendo uno sconto migliore in proporzione alla tipologia di oggetto

: prima di acquistare su portale di e-commerce, invitati dal prezzo scontato, meglio controllare se qualche portale sta proponendo uno sconto migliore in proporzione alla tipologia di oggetto Lato “tecnico”, invece, è consigliabile aprire il prima possibile i siti dei portali che si vogliono consultare (in alcuni momenti il numero di utenti potrebbe essere talmente alto da portare dei rallentamenti) e impostare un “allarme” per gli oggetti che ci interessano tramite un cosiddetto “seguiprezzo” (CamelCamelCamel uno dei più famosi e semplici da utilizzare).

