Se cercate una ricetta rapida e facile da preparare per una merenda dolce provate questa ricetta per la torta all’acqua zebrata. Un dolce comodo e semplice da preparare in ogni occasione, vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

400g di farina integrale

380ml di acqua

140g di fecola di patate

2 uova

210g di zucchero integrale di canna

150g di olio di semi di girasole

30g di cacao

15g di lievito per dolci

Iniziamo la preparazione della torta all’acqua zebrata quindi per prima cosa portiamo la farina in una ciotola, aggiungiamo la fecola di patate, lo zucchero, e il lievito quindi mescolate bene. Poi dividete il bianco e il tuorlo dell’uovo e quindi aggiungete i tuorli in una ciotola, versate l’acqua e montate con lo sbattitore, poi aggiungete anche l’olio di semi di girasole e continuate a montare.

A questo punto continuate la preparazione della torta all’acqua zebrata quindi spostate l’uovo montato nel contenitore con la farina quindi continuate a mescolare, nel frattempo montate a neve i due albumi messi da parte prima e poi quando saranno pronti aggiungeteli al composto.

Ora per procedere con l’effetto zebrato della torta all’acqua, dividete il composto in due ciotole omogenee e poi in uno aggiungete il cacao e nell’altro no. A questo punto prendete una teglia e aggiungete la carta forno, poi versate mano mano 3 cucchiai di composto per entrambe le ciotole fino a terminare l’impasto.

A questo punto infornate per circa 60 minuti a 160° nel forno preriscaldato. Poi sfornate e servite in tavola questa deliziosa torta. Provate questa ricetta e vedrete che la preparazione è veramente rapida e veloce, ci vogliono pochissimi minuti per preparare l’impasto e poi giusto il tempo della cottura. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta