Se cercate una ricetta per una merenda gustosa per i vostri bambini ma allo stesso tempo fatta in casa provate questa ricetta per il kinder cereali, è molto rapida da preparare e soprattutto facile anche per chi non ha molta esperienza. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

Riso soffiato

2 tavolette di cioccolato fondente

1 tavoletta di cioccolato bianco al latte

Iniziamo la preparazione del kinder cereali fatto in casa, quindi per prima cosa prendete il cioccolato delle tavolette di cioccolato e spezzetatelo in tre contenitori o piatti diversi , poi iniziate a sciogliere a bagnomaria la prima tavoletta di cioccolato fondente, dopo aver sciolto il cioccolato prendete una teglia da plumcake e rivestitela con la carta forno, quindi versate il primo strato con il cioccolato fondente sciolto e lasciate che si rapprenda in frigorifero.

Intanto continuate la preparazione del kinder cereali fatto in casa quindi prendete il cioccolato bianco e scioglietelo a bagnomaria, poi una volta sciolto unitelo al riso soffiato quindi mescolate bene per far sì che si condisca, poi tirate fuori dal frigorifero lo stampo e aggiungete sopra al primo strato anche questo strato di cioccolato bianco e riso soffiato e poi mettete nuovamente in frigorifero.

Procediamo con gli ultimi passaggi per la preparazione del kinder cereali quindi mettete a sciogliere a bagnomaria l’ultima tavoletta di cioccolato fondente e poi coprite il vostro kinder cereali fatto in casa con questo ultimo strato e lasciate riposare in frigorifero per circa un’ora, dopo un’ora assaggiate questa deliziosa e sfiziosa ricetta homemade. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta