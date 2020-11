Condividi su

Iniziamo questo lunedì con una ricetta dolce per la preparazione dei tartufini cocco e nutella. Un dessert comodo e delizioso in ogni occasione anche per una merenda di metà pomeriggio. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

350 g di biscotti al cacao

250 g di mascarpone

70 g di zucchero a velo

40 g di cacao amaro in polvere

120 g di nutella

30 g di farina di cocco

2-3 cucchiai di farina di cocco per la copertura

Iniziamo la preparazione dei tartufini cocco e nutella quindi per prima cosa prendete i biscotti al cacao e frullateli nel mixer oppure cercate di romperli con le mani dopo averli messi in un sacchetto per surgelare gli alimenti. Quando i biscotti saranno abbastanza spezzettati metteteli in una ciotola capiente e aggiungete il mascarpone, il cacao, lo zucchero, la farina di cocco e un cucchiaio abbondante di nutella.

Continuate la preparazione dei tartufini cocco e nutella quindi lavorate l’impasto amalgamadolo bene fino a quando non sarà compatto. A questo punto iniziate la preparazione dei tartufini: staccate –possibilmente con le mani un po’ umide – un pezzo di impasto e appiattitelo sulla mano poi aggiungete un cucchiaino di nutella e infine date la forma di una pallina, poi mano mano che saranno pronti metteteli su un piatto.

Quando saranno pronti tutti i tartufini cocco e nutella prendete un piatto e aggiungete la farina di cocco, quindi passate i tartufini nella farina e poi adagiateli su di un vassoio. A questo punto teneteli in frigo per circa 30 minuti, poi servite in tavola questo dolce delizioso. Potete utilizzare questa ricetta per un pranzo speciale, per un compleanno o anche semplicemente per una merenda originale e speciale per i vostri bambini. Questa preparazione tutta homemade è davvero semplice e veloce da preparare, un piatto davvero comodo e utile. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta