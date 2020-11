Condividi su

È troppo tardi per acquistare Bitcoin nel 2020?

Chiunque voglia sapere se è troppo tardi per acquistare bitcoin, li tratta come un investimento. Ma il bitcoin è usato anche come sostituto della valuta. Inoltre si possono effettuare pagamenti in bitcoin per acquisti di beni e persino per molti servizi.

Tuttavia, se si sta cercando un investimento in bitcoin e non si conosce molto sulla sua valutazione la risposta semplice è “no”, non è troppo tardi.

Motivi per cui non è troppo tardi per acquistare Bitcoin

Ci sono diversi motivi per cui possiamo dire che non è troppo tardi per investire in bitcoin. Ecco alcuni fattori

Scarsità di Bitcoin

La domanda sta crescendo

L’infrastruttura Blockchain si sta evolvendo

Attività di investimento

Preoccupazioni di volatilità

Tutti questi fattori dimostrano che non è si è ancora in tempo per unirsi al bitcoin trading app che hanno investito in bitcoin e guadagnare alcuni profitti significativi da bitcoin.

Scarsità di Bitcoin

È disponibile un numero limitato di bitcoin perché l’offerta totale è di 21 milioni di unità. A differenza delle valute legali tradizionali, queste non possono essere create in più numeri dal governo. Quindi più persone vengono coinvolte in bitcoin, ci sarà un aumento del prezzo poiché ci sarà scarsità.

A parte questo, più del 30% dei bitcoin è andato perso, che non può essere utilizzato ulteriormente. Quindi ci sarà un aumento del suo valore e le persone che lo tengono per molto tempo ne trarranno beneficio. La scarsità è un altro fattore che mostra che non è troppo tardi per investire in bitcoin.

L’aumento della domanda e il suo valore

Sebbene sia considerato un investimento speculativo, il numero di persone che vi investono cresce ogni giorno. Di conseguenza, il prezzo aumenta con un’offerta fissa, si può investire in bitcoin per ottenere dei profitti. Se si ha intenzione di investire in bitcoin, allora è il momento giusto.

L’infrastruttura Blockchain si sta evolvendo

Uno dei principali svantaggi delle transazioni bitcoin è che la quantità di transazioni è limitata a causa della verifica. È dovuto all’inefficienza della tecnologia blockchain per verificare le transazioni di massa. D’altra parte, una grande quantità di denaro può essere trasferita alla moneta tradizionale.

Tuttavia, con lo sviluppo tecnologico, anche la blockchain tecnologica sottostante sta migliorando di giorno in giorno. È un fattore positivo che il bitcoin possa diventare il flusso principale delle transazioni con le tecnologie blockchain.

Attività di investimento

Come l’oro, anche il bitcoin è considerato un bene di investimento sicuro. Per molti investitori, il bitcoin ha dimostrato di essere uno dei migliori asset di investimento durante qualsiasi instabilità economica. Viene anche utilizzato come veicolo per proteggersi dall’inflazione in alcuni paesi. Quindi bitcoin è anche una risorsa di investimento sicura.

Di recente, la pandemia di coronavirus è un chiaro esempio. Sebbene il valore sia sceso alla metà del suo valore a marzo, ora è tornato al suo valore medio. Quindi bitcoin è una risorsa di investimento sicura ed è il momento di investire in bitcoin.

Preoccupazioni di volatilità

Uno dei fattori più spaventosi del bitcoin è la volatilità. Tuttavia, bitcoin corregge il suo valore dopo forti raffiche. Ma si può reinvestirvi durante la correzione e ottenere più profitti nel corso degli anni.

Halving del Bitcoin

Un’altra notizia positiva che supporta l’aumento del valore del bitcoin nel 2020 è l’halving del bitcoin. Se guardiamo agli eventi passati di dimezzamento del bitcoin, ogni volta che il valore è aumentato. Quindi è anche il momento per un aumento del prezzo del bitcoin.

Conclusione

Tutti questi fattori e previsioni di cui sopra mostrano che non è troppo tardi per investire in bitcoin. Tuttavia, dipende interamente dalla propensione al rischio. Nota che non dovresti seguire tutto ciò che leggi da Internet, fidarti delle tue strategie e se ritieni che sia un buon investimento, allora vai avanti tenendo presente il fattore di rischio.

