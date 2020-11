Condividi su

Se cercate una ricetta originale e saporita per le vostre patate al forno provate questa ricetta per le patate al forno con la buccia. Un contorno veramente delizioso. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

Patate Paprika aglio pepe Olio extravergine di oliva Sale

Iniziamo la preparazione delle patate al forno con la buccia quindi per prima cosa lavate bene le patate, dal momento che la buccia non verrà tolta, poi strofinate per pulire ancora e infine iniziate a tagliare le patate quindi tagliate prima a metà e poi fate degli spicchi. Mettete le patate in acqua fredda e lasciate per qualche minuto.

Continuate la preparazione delle patate al forno con la buccia quindi asciugate bene le patate e poi mettetele in una ciotola e aggiungete dell’olio extravergine di oliva, poi la paprika dolce e piccante, l’aglio in polvere e il pepe. Quindi mescolate bene le patate per amalgamare e condire.

A questo punto prendete una teglia con della carta forno o un foglio di alluminio e aggiungete le patate con la buccia, mi raccomando senza sovrapporle. Poi infornate nel forno caldo preriscaldato a 180° per circa 35 minuti. Quando le patate saranno pronte, se lo gradite aggiungete l’origano e del parmigiano grattugiato e poi servite in tavola questa deliziosa ricetta. Oppure potete accompagnare questa ricetta con delle salse come la tartara, la maionese oppure con una salsa piccante come le patatas bravas spagnole. Vedrete che questa ricetta sarà perfetta per le vostre cene o per degli aperitivi sfiziosi in compagnia. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta