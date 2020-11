Condividi su

Sondaggi politici Noto: 64% italiani chiede una “tregua” per Natale

Una tregua di 15 giorni a Natale per respirare un po’ dopo le ultime misure anti contagio e tornare ad una semi normalità con negozi aperti e chissà anche gli impianti sciistici a mezzo servizio. A chiederla è il 64% degli italiani intervistati dai sondaggi politici Noto in un’indagine realizzata per QN. La maggioranza dei cittadini spinge dunque ad una riduzione delle restrizioni: il 59% afferma di essere favorevole alla riapertura immediata degli esercizi commerciali, almeno per fare acquisti da mettere sotto l’albero. Una speranza che però verrà accolta solo in parte. Ospite ad Otto e mezzo, il premier Conte ha detto che ciò che è accaduto a Ferragosto non si ripeterà a Natale: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile. Con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo”. Una decisione che va contro i desiderata delle regioni alpine che chiedono una parziale apertura degli impianti per evitare il collasso economico della stagione invernale e di tutto l’indotto. Conte però è deciso ad andare avanti su questo punto ma è pronto a dare il via libera alla riapertura dei negozi già dal 3 dicembre, giorno in cui scade l’ultimo Dpcm.

Al momento, l’unica cosa certa è che, a meno di un mese dall’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, molti italiani ancora non conoscono in maniera precisa le restrizioni della propria area di residenza. I sondaggi politici Noto hanno rilevato che circa il 66% dei cittadini ancora non ha capito cosa è e cosa non è consentito fare all’interno della propria regione.

Fonte: Noto

Sondaggi politici Noto: nota metodologica

Data di realizzazione del sondaggio: 21 novembre 2020. Campione: Panel Omnibus rappresentativo degli italiani. Tecnica di somministrazione delle interviste: Cawi. Consistenza numerica del campione: mille. Rispondenti: 92%.

