Sondaggi politici Ipsos: italiani divisi sulla riapertura delle scuole

Le feste di Natale e la possibile riapertura delle scuole sono stati i temi centrali dei sondaggi politici Ipsos realizzati per Di Martedì e andati in onda il 24 novembre. In questi giorni il governo sta decidendo quali misure di restrizione allentare in vista delle feste natalizie in modo da dare un po’ di respiro a negozi e cittadini. Un allentamento non significa però un “tana libera tutti”. Il premier Conte su questo punto è stato e ha voluto essere chiaro. Il pericolo è che tra le persone passi il messaggio, sbagliato, che l’emergenza sia finita. Un travisamento possibile o intenzionale a detta della maggioranza degli intervistati da Ipsos. Secondo il 59%, infatti, in vista del Natale gli italiani cercheranno di interpretare le nuove regole in modo da fare quello che vogliono. Per il 34%, invece, alla fine i connazionali rispetteranno alla lettera le regole.

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: riapertura scuole, italiani divisi

Oltre al Natale, l’altro fronte caldo che tiene banco tra le fila dell’esecutivo riguarda la riapertura o meno delle scuole. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è in forte pressing affinché le porte degli istituti scolastici tornino ad accogliere gradualmente tutti gli studenti già dal prossimo 9 dicembre. Secondo Azzolina “non si può immaginare a dicembre di avere strade affollate il pomeriggio e scuole superiori chiuse la mattina”. Sul tema gli italiani si dividono. Per il 45% le scuole vanno tenute chiuse fino a quando sarà ritenuto necessario, per il 27% andrebbero riaperte tutte subito mentre per il 20% andrebbero riaperte a gennaio dopo le feste natalizie.

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residena. Sono state realizzate 500 interviste (su 5.366 contatti) mediante sistema Cati il 23 novembre 2020.

