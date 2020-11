Condividi su

Sondaggi Index: Covid, gli effetti sugli italiani, crescono ansia e incertezza

Il Covid-19 oltre che un impatto economico ha generato anche un impatto emotivo che interessa la maggioranza degli italiani. In base ai dati raccolti dai sondaggi Index Research per Piazza Pulita, a novembre è cresciuta al 72,3% la percentuale di persone che guarda al futuro con un misto di incertezza e ansia (era il 57,7% a settembre). Fiducia e speranza? Ridotte ai minimi termini (5,2%). Prevalgono paura e timore (20,9%). La seconda ondata è stata una mazzata per gli italiani. L’81,5% afferma di star peggio rispetto alla prima ondata. I motivi sono tanti. Si va dalla preoccupazione per il lavoro (44,6%) a quella per la salute (44,1%) passando per la sfiducia verso le istituzioni colpevoli di non saper affrontare l’emergenza sanitaria (41,7%). Il 32,8% non riesce a capire quanto durerà la pandemia, il 31,8% è preoccupato per i suoi cari, il 30,8% teme una crisi economica mentre il 16,9% considera la vita più difficile in questo momento. E difficilmente tutto tornerà come prima. Ad esserne convinto sono più di otto italiani su dieci.

Sondaggi Index: gli italiani e lo smart working

I sondaggi Index si sono occupati di un altro degli effetti della pandemia che in questo caso ha interessato il mondo lavorativo: lo smart working. Il 68,2% ritiene che questa modalità di lavoro diventerà tradizione nel prossimo futuro. Ad oggi, però, il 62,4% afferma di aver problemi nel lavorare da casa. Tra le problematiche ci sono: il non aver uno spazio adatto (47,6%), il maggior isolamento (42,8%), la nostalgia per la vita lavorativa di prima (38,4%), il lavoro che è più stressante (33,9%) oppure non è organizzato in modo ottimale (22,1%), la mancanza di dotazioni tecnologiche adatte (21,6%) e il fatto che non c’è più separazione tra vita lavorativa e privata (18,6%).

Sondaggi Index: nota metodologica

