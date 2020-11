Condividi su

Se cercate un contorno facile, rapido e soprattutto delizioso dovete assolutamente provare queste chips di patate . Una ricetta utile e comoda per ogni occasione, anche per un aperitivo se le accompagnate con delle salse. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti:

Patate

Olio

Rosmarino

Iniziamo la preparazione delle chips di patate quindi per prima cosa lavate bene le patate e strofinate la buccia cercando di rimuovere residui di terra. Poi sciacquate ancora e infine asciugate con un panno asciutto e pulito. Iniziamo quindi a tagliare le patate a rondelle con una mandolina o con il coltello, se usate il coltello, cercate di essere quanto più precisi possibile per agevolare la fase della cottura. Poi mettetele in acqua fredda per 15 minuti (se avete del ghiaccio da mettere in acqua, ancora meglio!).

Continuate la preparazione delle chips di patate quindi scolate le patate e passatele sotto acqua corrente fredda per un paio di minuti. Mettete le patate in acqua bollente (l’acqua deve già bollire), aggiungete 2 tazzine di aceto di vino bianco, ed un pugno di sale grosso e fate cuocere per poco meno di 2 minuti. Dopodichè scolate le patate con uno scolapasta e lasciate sotto abbondante acqua corrente fredda per 1-2 minuti cosi da fargli avere uno shock termico, fate sgocciolare, disponetele su un canovaccio ed asciugatele bene.

Per le nostre patate chips perfette, mettete in una padella per friggere 2-3 dita di olio di arachidi, fatelo riscaldare bene e quando sarà pronto mettete poche patate per volta. Friggetele e mettetele in un contenitore in cui va messa della carta assorbente da cucina e salatele subito in modo da permettere al sale di sciogliersi. Le patate chips vanno mangiate subito, se siete già a tavola, potete servirle man mano che friggete! Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta