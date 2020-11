Condividi su

Le cime di rapa in padella con mollica di pane sono una ricetta veramente saporita, comoda e veloce da preparare. Un piatto comodo da utilizzare come contorno o come condimento per un primo, magari delle orecchiette! vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

Cime di rapa

Olio extravergine di oliva

Aglio

Acciuga

Iniziamo la preparazione delle cime di rapa in padella con mollica di pane quindi per prima cosa pulite e lavate la verdura sotto acqua corrente fredda (volendo, potete non buttare via le foglie più grandi, perché possono essere utilizzate per altre ricette). Dopo aver lavato bene le cime di rapa fatele asciugare bene magari tenendole in uno scolapasta.

Quindi continuate la preparazione delle cime di rapa in padella con mollica di pane, tagliate finemente uno spicchietto d’aglio oppure lasciatelo intero se poi volete rimuoverlo e fatelo dorare in una padella insieme a 2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, un’acciuga ed un mezzo peperoncino finemente tagliato.

Per concludere questa ricetta deliziosa di cime di rapa in padella con mollica di pane: prendete della mollica di pane, snocciolate qualche oliva nera, aggiungete 2-3 capperi ed un paio di acciughe sott’olio, uno spicchio d’aglio e del peperoncino. Amalgamate il tutto in un piatto aiutandovi con una forchetta. Quando tutti gli ingredienti saranno legati tra loro, mettete un filo d’olio evo in padella e fate tostare il pane aromatizzato a fiamma lenta per qualche minuto. Quando la verdura sarà pronta, aggiungete il pane sbriciolato e servite! Questa ricetta è tipica della Puglia, quindi se lo gradite potete, dopo aver preparato le cime di rapa, aggiungere delle deliziose orecchiette tradizionali e provare a preparare questo famoso primo piatto. Vedrete che comunque questa ricetta sarà un vero e proprio successo. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta