Pensioni ultime notizie: Inps torna alla Riforma Fornero?

Pensioni ultime notizie: tornerà la riforma Fornero? Diciamolo subito, anzi, ripetiamolo: la legge Fornero non è mai andata via. La stessa Quota 100 è una misura temporanea e scadrà il 31 dicembre 2021. E poi che succederà? Qualcosa, senz’altro, cambierà. Ci sarà anche una nuova soluzione flessibile, ma la legge Fornero resterà in piedi: è l’unico meccanismo che consente di non aumentare la spesa pensionistica e di garantire il colore verde alle casse dell’Inps. E proprio il presidente dell’Istituto di previdenza sociale, Pasquale Tridico, intervistato a SkyTg24, ha voluto sottolineare alcune novità che potrebbero esserci prossimamente sul fronte previdenziale.

Pensioni ultime notizie: cosa ci aspetta nel futuro?

Le cose di cui si sente più parlare sul tema pensionistico futuro sono due: un’estensione delle agevolazioni e della platea dei beneficiari relativamente ai lavori gravosi, e una pensione di garanzia per le generazioni più giovani. Sotto il secondo aspetto, Tridico ha dichiarato che “il sentiero da percorrere insieme a quello che dovrebbe portare alla creazione di una pensione di garanzia per i giovani che, in un sistema contributivo puro, rischiano di avere pensioni sotto la soglia di povertà”. Sarà dunque necessario colmare i buchi contributivi, ovvero quei periodi in cui non si è potuto versare i contributi. Per Tridico “è necessario anche nel sistema contributo un sistema pensionistico in cui anche i giovani che oggi lavorano possono avere una pensione non al di sotto di quella soglia”.

Resta però fondamentale trovare una soluzione flessibile per tutti coloro i quali effettuano lavori gravosi e usuranti, una via d’uscita anticipata che potrebbe tradursi in una estensione della platea di beneficiari, i quali potrebbero usufruire della misura vigente dedicata ai gravosi, anche alla luce del post-Covid 19. La Legge Fornero non potrà però essere intaccata nei suoi principi fondamentali, che vanno contro l’aumento della spesa pensionistica. “Finché il debito dell’Istituto fa parte del bilancio dello Stato il suo debito è un debito del Paese”, le parole di Tridico.

