Quando riaprono le scuole nel 2021: data e calendario regione per regione

Una decisione ufficiale non è ancora stata presa e la questione su quando riaprono le scuole nel 2021 resta ancora aperta. Tuttavia già emergono anticipazioni sulle date e sulle possibili differenze tra le regioni. Quel che è certo è che prima della fine del 2020, chi sta attuando oggi la didattica a distanza continuerà a farlo. In classe si potrebbe tornare il 7 gennaio e non prima, ma solo ed esclusivamente nelle zone gialle. Si discute però su una possibile riduzione graduale della Dad per gli studenti delle scuole superiori a partire da metà dicembre, solo in quelle zone a basso rischio di contagio. E saranno proprio i dati relativi al contagio territoriale l’ago della bilancia di questa decisione.

Quando riaprono le scuole? Nel 2021 o a metà dicembre?

Intanto fino alla terza media riapriranno le scuole in tutte quelle regioni che hanno cambiato colore, passando dalla fascia rossa a quella arancione (ma farà eccezione il Piemonte). Per le scuole superiori l’indirizzo del governo vira verso una riapertura dopo le vacanze natalizie e, più precisamente, verso giovedì 7 gennaio o, al più tardi, lunedì 11 gennaio. Le Regioni spingono per la data del 7 gennaio, ma dagli schieramenti politici, in primis Italia Viva e Movimento 5 Stelle, si fa pressione per una riapertura anticipata delle scuole superiori nei territori meno a rischio verso il 14 dicembre.

Capitolo spostamenti

Per il capitolo spostamenti, strettamente correlato a quello delle scuole, anche nel caso in cui l’Italia diventi tutta zona gialla, non saranno permessi gli spostamenti interregionali. Questi ultimi, in particolar modo durante le feste natalizie, saranno permessi solo per chi torna presso il proprio comune di residenza. Probabili agevolazioni, dunque, per i ricongiungimenti familiari durante le feste.

