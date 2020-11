Condividi su

Ultimi sondaggi Tecnè: rimpasto governo necessario per 57,8% italiani

Vaccinarsi contro il Covid? Meglio aspettare notizie più certe. Crescono gli “attendisti” ovvero coloro i quali preferiscono vedere se i vaccini in sperimentazione sono al cento per cento efficaci. E’ quanto emerge dagli ultimi sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire. Secondo l’indagine, negli ultimi sette giorni la percentuale di chi vuole attendere per capire se i vaccini sono sicuri è cresciuta dal 33,7% al 40,6%. Al contempo diminuisce la quota di chi vuole vaccinarsi appena la cura sarà pronta (dal 35,2% al 31,3%). In leggera flessione (dal 24,8% al 23,4%) la quota dei contrari al vaccino. Nonostante ciò, rimane alta (quasi al 90%) la percentuale di persone che ha fiducia nei vaccini obbligatori.

Ultimi sondaggi Tecnè: fiducia governo Conte

Per la seconda settimana di fila cresce il gradimento degli italiani nel governo (+0,6% al 32%). Ne beneficiano anche gli esponenti dell’esecutivo a cominciare dal premier Conte (+0,8% al 38,2%). Bene anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, (34,8%) e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri (26,7%). Tra i leader politici, Giorgia Meloni, rimane in cima alle preferenze degli italiani con il 37,3%. Segue Matteo Salvini in flessione al 31,3%. Terzo scalino del podio per Nicola Zingaretti (24,2%) mentre Berlusconi è il leader con il maggior incremento (+0,6% al 22,5%).

Ultimi sondaggi Tecnè: intenzioni voto

La Lega, seppur in calo al 23%, rimane la prima forza politica del Paese, seguita dal Pd (in leggera crescita al 20,8%). Flette al 16,9% Fratelli d’Italia mentre il M5S avanza piano al 14,6%. Forza Italia sfrutta l’esposizione mediatica degli ultimi giorni e sale all’8,2%. La Sinistra è data al 3,4%, seguono a stretto giro Azione (3,3%) e Italia Viva (3,2%). Chiudono +Europa (1,9%), Verdi (1,5%) e altri partiti (3,2%). La quota di astenuti e incerti scende al 44,3%.

Fonte: Tecnè

Negli ultimi giorni tra i banchi dell’esecutivo si è tornato a parlare di rimpasto. Un ricambio della squadra governativa viene considerato necessario dalla maggioranza degli italiani (57,4%). Il 52,8% degli elettori dei partiti di maggioranza è invece contrario al rimpasto.

Fonte: Tecnè

L’ipotesi di un coinvolgimento dell’opposizione di centrodestra nella pianificazione dell’utilizzo dei fondi del Recovery Fund, viene bocciata dal 77,5% degli elettori dei partiti di maggioranza. Tra gli italiani, invece, prevalgono i favorevoli ad una collaborazione tra governo e opposizione (42%).

Fonte: Tecnè

Ultimi sondaggi Tecnè: nota metodologica

Il sondaggio e’ stato realizzato con interviste effettuate il 27 novembre 2020 con metodo Cati – Cawi su un campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia. Margine di errore: 3,1%.

Totale contatti: 6.221 (100%) – rispondenti: 1.000 (16,1%) – rifiuti/sostituzioni: 5.221 (83,9%).

