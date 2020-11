Condividi su

La pizza di patate in padella è una ricetta facile e veloce da preparare, comoda anche quando rientrate tardi dall’ufficio e non sapete cosa mettere in tavola. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

400 gr. di patate 1 uovo 150 gr. di formaggio a fette (provola, scamorza, galbanone etc) 50 gr. di formaggio a cubetti 120 gr. di prosciutto cotto o altro affettato (consiglio pancetta o salame) 50 gr. di Parmigiano Reggiano grattugiato 30 gr. di Pangrattato 15 gr. di burro Sale q.b. Pepe nero q.b. Olio evo q.b.

Iniziamo la preparazione della pizza di patate in padella quindi per prima cosa portate sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andrete a bollire le patate (se le bollite con la buccia mettetele subito insieme all’acqua fredda, altrimenti aggiungetele a pezzi e sbucciate quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione), nel frattempo tagliate la scamorza a pezzetti e le fettine di prosciutto cotto.

Quando le patate saranno pronte, schiacciatele in una ciotola aggiungendo l’uovo, 50g di parmigiano reggiano grattugiato, il pangrattato, un pizzico di sale, il pepe nero, un filo di olio extravergine di oliva e infine la scamorza tagliata a pezzetti. Quindi amalgamate il composto per la pizza di patate in padella. Poi quando sarà del tutto amalgamato prendete una padella abbastanza capiente, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e cercate di spalmarlo anche sui bordi, poi aggiungete il pangrattato e distribuitelo su tutta la superficie.

Quindi andiamo a formare la nostra pizza di patate in padella, fate un primo strato di patate, poi aggiungete il prosciutto, il formaggio e qualche pezzetto di burro e continuate così fino a quando non avrete terminato tutti gli ingredienti. Sull’ultimo strato mettete dei fiocchetti di burro e una spolverata di parmigiano reggiano grattugiato.

A questo punto accendete la fiamma sotto la padella e lasciate cuocere la pizza di patate in padella con il coperchio per circa 12 minuti, poi quando saranno passati 12 minuti e la vostra pizza di patate vi sembrerà cotta, toglietela dalla padella aiutandovi con un piatto (come quando girate la frittata) infine servite in tavola questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta