Se cercate un contorno saporito, semplice e veloce da preparare non potete che provare questo di patate cipolle e carciofi in padella. Un piatto unico, comodo e utile in ogni occasione. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

4 carciofi

3 patate grandi

1 cipolla grande

150 gr. di formaggio grattugiato

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Iniziamo la preparazione di patate cipolle e carciofi in padella quindi una volta che avrete pulito i carciofi, tagliateli finemente e metteteli da parte, tagliate le cipolle con il coltello o con la mandolina, sbucciate e lavate le patate e poi tagliatele a fettine sottili possibilmente con una mandolina. In una padella capiente, mettete 2 cucchiai di olio evo, fate un primo strato con le patate, poi mettete i carciofi tagliati finemente, aggiungete la cipolla, un pizzico di sale, un pò di pepe nero e poi grattugiate il formaggio o i formaggi che preferite (io ho scelto due formaggi che già avevo in casa) ed un filo di olio evo.

Continuate la preparazione quindi coprite con un altro strato di patate, carciofi, cipolle ed aggiungete sale , pepe, il formaggio grattugiato, un filo di olio evo e chiudete con un ultimo strato di patate. Sull’ultimo strato, mettete un filo di olio evo, un pò di sale e pepe ed una tazzina d’acqua, coprite con il coperchio e lasciate cuocere a fiamma dolce per 40 minuti. Passati 40 minuti, togliete il coperchio e fate cuocere per almeno altri 10 minuti a fiamma media in modo da far asciugare il tutto. 2-3 minuti prima di spegnere, grattugiate ancora un pò di formaggio e fate sciogliere a fiamma lenta senza coprire con il coperchio.