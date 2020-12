Condividi su

Se avete voglia di focaccia con le cipolle non potete che provare questa ricetta per la preparazione è veramente facile e soprattutto il risultato è garantito. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

1 kg di farina 00

1 kg di farina di Manitoba

1,5 lt. di acqua a temperatura ambiente

8 gr. di lievito di birra

40 gr. di sale fino

20 gr. Olio evo

2 cucchiaini di zucchero

Olio di semi di girasole q.b. (per ungere il contenitore)

Iniziamo la preparazione della focaccia con le cipolle quindi per prima cosa mettete in un recipiente l’acqua a temperatura ambiente, aggiungete il lievito e scioglietelo nell’acqua aiutandovi con una forchetta. Mettete la farina di tipo 00 e mescolate aiutandovi con la forchetta, aggiungete la farina di Manitoba e mescolate ancora. Aggiungete il sale, mescolate, aggiungete l’olio, mescolate. Posate la forchetta ed iniziate ad impastare a mano per 10 minuti.

Continuate la preparazione della focaccia con le cipolle quindi se avete lavorato la pasta all’interno del contenitore, a questo punto spostatevi su una spianatoia unta con dell’olio di semi, pulite il contenitore in cui avete impastato e se è sufficientemente grande, ungetelo con l’olio di semi sul fondo e sui lati aiutandovi con un pennellino da cucina e rimetteteci l’impasto che lieviterà all’interno.

In alternativa dividete l’impasto in 2-3 pezzi e fatelo lievitare in contenitori differenti. L’impasto della focaccia con le cipolle dovrà lievitare per almeno 20-22 ore ad una temperatura non inferiore ai 22-24°C. Passate 15-16 ore, controllate l’impasto, ungete le teglie, che utilizzerete per cuocere la focaccia, con dell’olio. Quindi dividete l’impasto nelle varie teglie e poi lasciate che lieviti ancora per circa 5-6 ore.

Continuate la preparazione della focaccia con le cipolle quindi tagliate le cipolle con l’aiuto di una mandolina, mettete le cipolle in un contenitore, aggiungete un pizzico di sale, un goccio di olio evo ed un pò di pepe nero macinato. Mescolate e mettete sulla focaccia le cipolle, infornate la focaccia in forno statico preriscaldato, lasciate cuocere a 200°C per 35 minuti, poi sfornate e servite in tavola questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta