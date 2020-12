Condividi su

Se avete provato mille volte a fare le castagne e non avete mai ottenuto il risultato sperato, dovete assolutamente provare questa ricetta per le castagne in padella con il sale. Vedrete che il risultato non vi deluderà, vediamo insieme il procedimento

Ingredienti

1 kg di castagne

500 g di sale grosso

1 padella capiente

Iniziamo la preparazione delle castagne in padella con il sale quindi per prima cosa ricordatevi di mettere in acqua le castagne per almeno una ventina di minuti prima di procedere con la preparazione. Quindi dopo scolate le castagne, asciugatele e poi incidete la parte superiore facendo un taglio di circa 2-3 centimetri stando attenti a non incidere anche l’interno.

Continuate quindi la preparazione delle castagne in padella con il sale, prendete una padella abbastanza capiente e aggiungete il sale grosso e lasciate scaldare con il coperchio per una decina di minuti poi quando sarà molto caldo, togliete il coperchio e aggiungete le castagne una vicina all’altra senza mai sovrapporle. Quindi rimettete il coperchio e lasciate cuocere a fiamma molto bassa per circa 15 minuti.

Passati 15 minuti girate le castagne in padella con il sale e poi coprite ancora e lasciate cuocere a fiamma medio bassa per altri 15 minuti. Poi spegnete la fiamma, togliete le castagne e mettetele in un contenitore con un panno umido chiudete e fate raffreddare per circa 5-6 minuti e infine servite in tavola questa delizia. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta