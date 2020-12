Condividi su

Bollo auto 2021 e superbollo: scadenza pagamento e guida

Il 2020 sta per giungere ormai al termine e un nuovo anno sta per iniziare: ma visto che quest’anno ci sono stati parecchi stravolgimenti relativi a scadenze e adempimenti, può essere utile una guida riepilogativa sul bollo auto 2021 e sul superbollo: come si calcolano, cosa sono esattamente, quali sono le scadenze da rispettare e da cosa dipendono gli importi. Procediamo con ordine, dunque, e partiamo dall’inizio.

Bollo auto 2021: cos’è

Il bollo auto è una tassa che si paga sull’automobile di proprietà. Si tratta di una tassa regionale che sono tenuti a pagare tutti i proprietari di un veicolo, fatte alcune eccezioni, come ad esempio la storicità del veicolo. Il pagamento può essere parziale in caso di veicoli ibridi, ma per quanto riguarda le agevolazioni si invita a consultare il sito della Regione di riferimento. Si paga un bollo per ogni veicolo posseduto.

Calcolo bollo auto 2021: come funziona

L’importo del bollo auto dipende prevalentemente dalla classe a cui appartiene l’automobile e dalla potenza del veicolo. In breve, più un veicolo inquina, più elevato sarà l’importo da pagare. Più precisamente il calcolo del bollo auto può essere fatto autonomamente seguendo questa tabella:

Classe €/fino a 100 kW €/oltre 100 kW Euro 0 3 4,5 Euro 1 2,90 4,35 Euro 2 2,80 4,20 3 2,70 4,05 Da 4 in su 2,58 3,87

A ogni modo, se non avete intenzione di prendere la calcolatrice, potete recarvi sul sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’Aci e fruire dell’apposito servizio dedicato al calcolo bollo auto.

Le scadenze

Per quanto riguarda le scadenze, queste sono generalmente sempre le stesse. Se si tratta di un veicolo nuovo, il bollo va pagato nel mese successivo al giorno d’immatricolazione (se l’acquisto è effettuato nell’ultima decina del mese), altrimenti alla fine del mese d’immatricolazione (se l’acquisto viene effettuato nei primi 20 giorni del mese). In seguito il bollo andrà pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza: se il bollo scade a maggio, agosto o dicembre, andrà pagato rispettivamente entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 gennaio.

Bollo auto scaduto: le sanzioni

Non avete pagato il bollo auto, probabilmente avete dimenticato la scadenza e ora siete in ritardo. A seconda del ritardo potrete effettuare l’adempimento tramite ravvedimento operoso oppure sarete sanzionati. Facciamo un po’ d’ordine: se pagate entro 15 giorni dalla scadenza, la maggiorazione applicata sull’importo della tassa da pagare sarà dello 0,1%. Se invece pagate dal 16° al 30° giorno di ritardo la maggiorazione è dell’1,5%. Quest’ultima sale all’1,67% se pagate entro 3 mesi dalla scadenza del bollo auto, mentre dal 91° giorno in poi e fino al 365° la maggiorazione sale al 3,75%. Infine, dopo l’anno, per ogni semestre di ritardo, la maggiorazione diventa del 30% più uno 0,5% di interesse sulla somma dovuta.

Prescrizione bollo auto

Il bollo auto è una delle tasse con il minor tempo di prescrizione. Infatti questa imposta si prescrive dal terzo anno in seguito a quello in cui è scaduto l’adempimento. In breve, se il bollo auto è scaduto nel 2018, il termine ultimo entro il quale vi si può ancora inoltrare la notifica del mancato pagamento e la relativa cartella esattoriale sarà il 31 dicembre 2021. Allo stesso modo se il bollo auto 2021 scade, allora potreste ricevere cartelle fino al 31 dicembre 2024, ricordando che per ogni comunicazione inviata i termini di prescrizione ricominciano daccapo.

Superbollo auto: cos’è e come si calcola

Il Superbollo auto non è ancora stato abolito ed è una tassa che si applica sui veicoli che superano i 185 kW. Per ogni kW supplementare bisognerà pagare 20 euro in più. Il bollo delle auto di lusso segue le stesse regole indicate sopra e si può pagare tramite F24 utilizzando il modello F24 Elementi Identificativi (o F24 Elide) oppure con il modello F24 editabile/compilabile. Per il 2021 il codice tributo da inserire è il 3364. Il Superbollo auto si può anche pagare online.

