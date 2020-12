Condividi su

Ultimi sondaggi Ipsos: rimpasto governo, italiani divisi

La seconda ondata pandemica e le festività in arrivo sono stati il tema centrale degli ultimi sondaggi Ipsos per Di Martedì andati in onda il 1° dicembre 2020. Agli italiani è stato chiesto come passeranno la cena o il pranzo di Natale. Il 43% ha detto che festeggerà con i propri familiari ma con un massimo di sei persone, il 19% con un numero di familiari compreso tra 7 e 12, solo il 3% farà il cenone con più di 12 persone mentre il 27% probabilmente non passerà il Natale con i familiari.

Il 73% non ha dubbi che i possibili assembramenti per gli acquisti prima di Natale siano pericolosi in quanto potrebbero far aumentare il numero dei contagi. Il 24% li considera pericolosi solo se le persone non mettono la mascherina mentre fanno shopping.

La decisione del governo di tenere chiuse le piste da sci fino al 7 gennaio 2021 trova favorevole il 59% degli italiani. Il 31%, invece, ritiene che andavano aperte durante le festività.

“Ma quale attività sarebbe importante riaprire durante le festività?” domanda Ipsos. Il 38% degli intervistati indica i teatri, il 35% i cinema, il 18% le palestre e l’8% gli stadi. Prevale però la percentuale di persone che ritiene sia meglio non aprire nessuna delle sopra citate attività (41%).

Ultimi sondaggi Ipsos: quanti sono gli italiani disposti a vaccinarsi contro il Covid?

Capitolo vaccino anti-Covid. Rispetto alle settimane precedenti, aumenta il numero di persone che preferisce aspettare di capire l’efficacia della cura prima di vaccinarsi (42%). Il 38% afferma invece che si vaccinerà appena possibile mentre il 14% non lo farà. Il 6% preferisce astenersi dal rispondere.

L’ipotesi di un rimpasto di governo viene considerata dal 45% degli intervistati “un bene perché è il momento di cambiare qualcosa”. Il 36%, invece, boccia l’idea di un rimpasto attaccando i “soliti politici che non capiscono la gravità del momento”.

Ultimi sondaggi Ipsos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 30 novembre 2020. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,9% e +/- 4,4% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: Cati.

