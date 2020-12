Condividi su

Ultimi sondaggi Tp: per il 48,9% degli italiani governo ha gestito male ondate Covid

Il governo ha gestito male entrambe le ondate di Covid-19. A sostenerlo è quasi un italiano su due. Per il 15,6% l’esecutivo ha gestito bene solo la prima ondata mentre per il 2,5% è l’esatto contrario. Il 32,2%, invece, ritiene che il governo abbia gestito bene entrambe le ondate. E’ quanto emerge dal sondaggio settimanale condotto da Termometro Politico tra l’1 e il 3 dicembre 2020.

Ultimi sondaggi Tp: le restrizioni agli spostamenti

Ieri il premier Conte ha illustrato i dettagli dell’ultimo Dpcm che interessa le festività natalizie. Termometro Politico ha chiesto agli italiani un’opinione sugli spostamenti vietati durante le vacanze di Natale. Per il 24,1% non dovrebbe esserci alcuna restrizione in tal senso, per il 27,4% andrebbero concessi solo gli spostamenti verso i propri congiunti, per il 15% solo quelli verso i luoghi di residenza e domicilio mentre per l’11,6% solo quelli verso i genitori soli. C’è poi una percentuale di persone (20,9%) secondo cui gli spostamenti andrebbero vietati perché troppo pericolosi.

Fonte: Termometro Politico

Ultimi sondaggi Tp: italiani divisi sulla Messa di Natale

Anche le restrizioni sulla messa di Natale dividono gli italiani. Tra i cattolici praticanti, il 12% ritiene che la messa dovrebbe essere vietata, il 14,3% crede che dovrebbe essere anticipata a prima delle 22 mentre per il 17,5% andrebbe lasciata a mezzanotte. Tra chi non è cattolico praticante, il 24,8% pensa che la messa andrebbe lasciata a mezzanotte, per il 12,7% andrebbe anticipata a prima delle 22 mentre per il 10,9% andrebbe vietata.

Fonte: Termometro Politico

Ultimi sondaggi Tp: la fiducia nei medici

Per la la terza settimana di fila, Termometro Politico ha rilevato l’indice di gradimento di alcuni medici, ormai volti noti della televisione durante questi mesi di pandemia. Massimo Galli, direttore malattie infettive del Sacco di Milano, rimane in cima alla classifica con il 23,1% seguito dal virologo Matteo Bassetti (19,2%) e Alberto Zangrillo, primario della terapia intensiva del San Raffaele di Milano (10,6%).

Fonte: Termometro Politico

Ultimi sondaggi Tp: fiducia del premier in sensibile calo. Torna a crescere la Lega

Il giudizio negativo sulla gestione delle ondate di Covid influisce anche sul gradimento del premier Conte che scende al 39,3%. Aumenta superando quota 60% la percentuale di chi non ha fiducia nel capo del governo.

Fonte: Termometro Politico

Infine le intenzioni di voto. Torna a crescere la Lega che guadagna più di un punto rispetto alla precedente rilevazione e sale al 25,8%. Flette leggermente al 20,4% il Pd mentre Fratelli d’Italia scivola al 15,9%. Male anche il Movimento 5 Stelle che passa dal 14,5% al 14,2%. Giù Forza Italia che scende al 6,1%. Piccolo passo avanti per Azione (3,4%), Italia Viva rimane stabile al 3,1% con La Sinistra che si avvicina (3%). +Europa è data all’1,5%, Italexit perde una posizione e scende all’1,4% mentre i Verdi sono all’1,2%. Chiudono Partito Comunista (1%) e Cambiamo (0,5%).

Fonte: Termometro Politico

Ultimi sondaggi TP: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 2.300 interviste raccolte tra l’1 e il 3 dicembre 2020.

