Se avete voglia di polpette, ma cercate una ricetta più leggera dovete assolutamente provare questa per le polpette di pane e formaggio al sugo. Un piatto unico perfetto per tutti, anche e soprattutto per i bambini. Facile e veloce da preparare, vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

400 g di pane raffermo

150 g di parmigiano o pecorino grattugiato

2 uova

1 cucchiaino raso di aglio in polvere

2 cucchiaini di sale

Pepe nero q.b.

500 ml di olio per friggere*

400 ml di salsa di pomodoro

1 spicchietto d’aglio

1 cucchiaio di olio evo

Iniziamo la preparazione delle polpette di pane e formaggio al sugo quindi per prima cosa prendete il pane raffermo e bagnatelo con un po’ di acqua, poi strizzatelo e tagliatelo a pezzetti piccoli, quindi mettetelo in una ciotola abbastanza capiente e aggiungete il parmigiano reggiano grattugiato, le uova, l’aglio in polvere, il sale e il pepe. Mescolate bene l’impasto.

Continuate la preparazione delle polpette di pane e formaggio al sugo, quindi prendete l’impasto e iniziate a formare delle palline della grandezza che gradite e mano a mano appoggiatele su un piatto. quando tutte le polpette saranno pronte prendete una padella e friggete per un paio di minuti, poi appoggiate in un piatto con della carta assorbente da cucina per eliminare l’eccesso di olio. Se invece preferite una preparazione più leggera: potete metterle in una teglia spennellando sul fondo un filo d’olio evo e farle cuocere in forno già molto caldo per 15 minuti a 250°C in modalità ventilata o 18 minuti in modalità statica mettendo in tutti e due i casi la teglia al centro del forno.

In ogni caso continuate la preparazione delle polpette di pane e formaggio al sugo quindi prendete una padella, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio quindi fate dorare leggermente poi aggiungete il pomodoro, un pizzico di sale e lasciate cuocere per circa 5-6 minuti, a questo punto aggiungete anche le polpette e lasciate continuare la cottura senza coperchio per una decina di minuti, poi spegnete e servite questa deliziosa ricetta. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta