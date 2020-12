Condividi su

Bonus Cashback al via: registrazione AppIo. Passi da seguire

Bonus Cashback: da ieri lunedì 7 dicembre ci si può iscrivere al programma di rimborsi per le spese sostenute con moneta elettronica. L’AppIo, attraverso cui si dovranno associare i propri strumenti di pagamento, andata in tilt per il numero di richieste d’accesso. Le ultime notizie.

Bonus Cashback: in cosa consiste?

Parte oggi martedì 8 dicembre il Bonus Cashback o meglio l’Extra Cashback di Natale, la fase sperimentale dell’incentivo all’uso della moneta elettronica che permetterà di ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, per le spese sostenute (minimo 10 transazioni) nel corso del mese di dicembre 2020. A partire da gennaio 2021 partirà il vero e proprio Bonus Cashback che permetterà di ottenere, su base semestrale, sempre il 10% di rimborso fino a un massimo di 150 euro (300 euro all’anno) ma solo se si spenderà un minimo di 1.500 euro (3mila euro all’anno) spalmati su un minimo di 50 transazioni (100 all’anno).





AppIo: esordio in salita

Fin qui tutto semplice, tuttavia, un po’ come per quanto accaduto in occasione del clickday del Bonus bici, a dare problemi è stato il sistema di accreditamento necessario per iscriversi al programma: in questo caso si tratta dell’AppIo, la stessa utilizzata per fruire del Bonus Vacanze, che servirà per associare i propri strumenti di pagamento al cashback. In sostanza, sono arrivate troppe richieste d’accesso, si parla di 6mila tentativi al secondo: il sistema è andato letteralmente in tilt. Detto ciò, i problemi dovrebbero essere risolti nel giro di poco tempo (già adesso le criticità del primo giorno sembrano essere state superate). Quali sono i passi da seguire per fuire dell’Extra Cashback di Natale?

Innanzitutto, bisogna scaricare l’AppIo sul proprio smartphone

Fare accesso con Spid o Cie

Una volta fatto accesso cliccare su Bonus e sconti

Cliccare su Bonus Cashback

Cliccare su Attiva Cashback

Acconsentire alle condizioni del servizio

Inserire il proprio Iban (quello dove si vogliono ricevere i rimborsi)

Inserire la propria carta (da gennaio si potranno inserire altri metodi di pagamento come Apple Pay e Google Pay)

