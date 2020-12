Condividi su

Assunzioni Poste Italiane dicembre 2020: posizioni aperte e requisiti

Poste Italiane pubblica con regolarità le posizioni aperte in azienda sul suo portale dedicato alle carriere. Quali sono le offerte di lavoro per cui ci si può candidare in questo momento? Dalla logistica alla consulenza, portalettere e sportellisti, di seguito una panoramica

Poste Italiane: candidatura per portalettere

Sempre attiva sul portale Carriere di Poste Italiane la sezione relativa alle candidature per portalettere. Le posizioni aperte in questo caso riguardano tutto il territorio nazionale, tra i requisiti un voto minimo di 70/100 per chi ha il diploma e di 102/110 per i laureati. Naturalmente bisogna essere in possesso anche di una patente di guida valida per la guida del motomezzo aziendale. L’azienda offre un contratto a tempo determinato.

Candidatura per consulente finanziario

Aperte su tutto il territorio nazionale anche le candidature per consulente finanziario di Poste Italiane. Tra i requisiti in questo caso la laurea magistrale in discipline economiche. L’azienda offre un contratto di apprendistato.

Candidatura per corriere Poste Italiane

Con scadenza fissata al 15 dicembre, l’azienda ha pubblicato sul suo portale anche una sezione volta alla ricerca di corrieri Sda e Postel per le sedi dell’azienda in Lombardia (Milano, Melzo, Varese), Veneto (Venezia, Verona), Emilia Romagna (Piacenza, Bologna), Lazio (Roma, Pomezia Rieti) e Toscana (Firenze, Arezzo). Non sono richiesti particolari requisiti, si offre un contratto a tempo determinato.

Figure di Fronte End

Per il solo territorio della Provincia Autonoma di Bolzano e per la Regione Trentino Alto Adige, Poste Italiane è alla ricerca di figure di Front End per cui è previsto prima un inserimento a tempo determinato ed eventualmente una conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi a questa posizione però è necessario essere in possesso del patentino di bilinguismo oltre che del diploma di scuola superiore.

