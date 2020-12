Condividi su

Paolo Rossi è morto: causa morte, chi era Pablito e quanti anni aveva

Paolo Rossi è morto: l’ex calciatore, mattatore e cannoniere dell’Italia Campione del Mondo nel 1982, si è spento nella serata di mercoledì 10 dicembre a causa di un male incurabile. A darne la notizia la moglie con un post su Instagram, pubblicando una foto di lei con il marito e con la scritta “Per Sempre”. Su Facebook, invece, lo ha salutato così: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto”. Paolo “Pablito” Rossi aveva 64 anni e se n’è andato a causa di un tumore ai polmoni.

Chi era Paolo Rossi: biografia di un campione

Paolo Rossi nasce a Prato il 23 settembre 1956: con la Juventus di Trapattoni, negli anni Ottanta, vinse diversi trofei, tra cui due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea e infine la Coppa Campioni nel 1985. Con l’Italia guidata da Enzo Bearzot vinse il mondiale spagnolo del 1982: in quell’edizione divenne capocannoniere della competizione e in quello stesso anno vinse anche l’ambitissimo Pallone d’Oro. E dire che in quella stagione le cose non erano iniziate propriamente bene per l’attaccante: dopo aver scontato la qualifica per il calcioscommesse, l’inizio al mondiale spagnolo fu a dir poco zoppicante, poi l’improvvisa esplosione, la svolta.

Ma Paolo Rossi non è stato solo un calciatore: oltre a questa celebre carriera, Pablito è stato anche opinionista per Sky Sport, Premium Sport e Rai. Nel 2011 partecipò anche come concorrente alla trasmissione Ballando con le stelle. Fu anche un cantante, realizzando nel 1980 un 45 giri con la canzone “Domenica, alle tre”. Entrò perfino in politica, nel 1999, candidandosi alle Europee con Alleanza Nazionale. A Vicenza, città che gli dette la cittadinanza onoraria nel febbraio del 2020, gestiva assieme all’ex collega Giancarlo Salvi un’agenzia immobiliare, mentre a Bucine gestiva un agriturismo.

Paolo Rossi lascia la moglie, la giornalista Federica Cappelletti, e tre figli: Alessandro, nato dal primo matrimonio con Simonetta Rizzato, Maria Vittoria e Sofia Elena.

