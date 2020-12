Condividi su

Pensioni ultime notizie: soldi finiti per il pagamento, il caso

Pensioni ultime notizie: sembrano esserci grossi problemi in una certa parte d’Italia per quanto riguarda il pagamento delle pensioni. Sembra che in questa zona del Paese, il Salento per essere precisi, manchi del contate per liquidare le pensioni per intero. E così molti pensionati hanno ricevuto solo il 50% dell’assegno spettante. Non certo una sorpresa positiva in vista delle festività natalizie, ma soprattutto un caso che di certo fa discutere e che ha fatto emergere il Quotidiano di Puglia, per poi essere rilanciato da altri media. È così che i pensionati deturpati della loro legittima pensione si sono rivolti ai sindacati, rappresentanti da Fernanda Cosi (SpiCgil), Giuseppe Zippo (FnpCisl) e Luigi Di Viggiano e Silvana Tundo (Stu UilpUil) che hanno scritto una lettera al direttore provinciale di Poste Italiane.

Pensioni ultime notizie: in Salento mancano i soldi? Cosa sta succedendo

I problemi che si sono venuti a verificare a causa della mancanza del contante sono stati ritenuti “inaccettabili”, anche perché rivolti nei riguardi di persone penalizzate dalla pandemia in corso e più esposte sotto l’aspetto economico. Ma cos’è successo esattamente? Come ha spiegato la Cosi è accaduto che la Cosmopol ha stabilito una riduzione della consegna del contante agli uffici postali, diminuendola a tre giorni. Ma questa mancanza si è rivolta nei confronti dei pensionati, che peraltro si mettono in fila negli uffici postali rispettando le norme anti-Covid in un mese non certo caldo. Ma il caso emerso di recente non è isolato, visto che alcune segnalazioni sono pervenute perfino dallo scorso agosto. Insomma, sembra che la questione stia andando avanti da un po’ di tempo e che ormai sia diventata insostenibile. “Molti pensionati lamentano di essere dovuti tornare in giorni successivi a riscuotere la somma rimanente della pensione non avendola potuta riscuotere per intero a causa della mancanza di liquidità”, si legge nella nota dei sindacati.

