Sondaggi elettorali EMG, diminuiscono gli italiani che vogliono fare il vaccino

In questa fase nel dibattito nazionale ancora più che la politica dei partiti a tenere banco è sempre la pandemia. Anche se oltre alle restrizioni contro il contagio si è cominciato a parlare molto anche dei vaccini contro il Covid in arrivo.

Tra fine e dicembre e i primi di gennaio dovrebbero essere approvati dall’Agenzia del Farmaco Europea i vaccini di Pfizer, quello la cui distribuzione è già iniziata nel Regno Unito, e di Moderna.

Sempre più spesso si discute della scelta di vaccinarsi, di una sua eventuale obbligatorietà. Anche EMG se ne occupa nell’ultimo dei suoi sondaggi elettorali per Agorà. Quello che emerge è diminuiscono gli italiani che farebbero senza esitazione il vaccino, dal 34% al 32% in una settimana. Aumenta invece del 2% al 36% la quota di coloro che preferirebbero aspettare qualche mese, come pure però quelli che non lo farebbero, dal 29% al 28%.

C’è molta incertezza, insomma, e non stupisce quindi che quasi metà degli italiani, il 49%, pensa che il vaccino dovrebbe essere una libera scelta.

Solo per il 23% per i sondaggi elettorali di EMG dovrebbe essere obbligatorio per tutti o per le categorie a rischio.

Sondaggi elettorali EMG, Lega al 24,4%, PD al 20,4%

Dal punti di vista delle intenzioni di voto per i sondaggi elettorali di EMG, in testa vi è sempre la Lega, al 24,4%, in calo di un decimale, che supera del 4% il PD, in crescita del 0,2%.

Quasi stabili gli altri partiti. Fratelli d’Italia che va dal 16,2% al 16,3%, e compensa il leggero calo di Forza Italia dal 7,3% al 7,2%, mentre il Movimento 5 Stelle è fermo al 14%.

Italia Viva guadagna lo 0,1% e si porta al 4,4%.

Non si muovono la gran parte delle forza minori. Come Azione e LeU, al 3,6% e al 2,7%, e Verdi e +Europa, al 2% e 1,9%, mentre Cambiamo! perde due decimali e va all’1%

È forse più interessante il dato sulla fiducia verso il governo. Che cala, dal 34% al 33%. Ma contemporaneamente scendono anche coloro che non ne hanno in realtà, dal 59% al 57%. Anche qui in aumento gli incerti.

I sondaggi elettorali di EMG sono stati realizzati il 10 dicembre su un panel telematico di 1684 soggetti

