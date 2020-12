Condividi su

Giochi online in crescita con indici sempre più alti

Le limitazioni del gioco fisico hanno contribuito a rafforzare il successo dei giochi online, ma dietro quest’ultimo si celano anche altre motivazioni.

A fornire dati oggettivi sul positivo andamento dei giochi online i sono i numeri di una ricerca effettuata dall’Istituto di Fisiologia Clinica che ha raccolto al riguardo diverse informazioni. In particolare ci si è soffermati sui primi mesi dell’anno, ove ad aver inciso sul ricorso ai giochi in rete è stato anche l’obbligo a rimanere a casa. Una persona su tre tra quelle intervistate ha, infatti, dichiarato di aver iniziato a giocare online per la prima volta.

Anche Agimeg, che da sempre si occupa di monitorare la situazione del gioco legale in Italia, ci informa che, se le scommesse digitali hanno subìto un arresto, nella prima parte del 2020 il web ha premiato di certo poker e casinò. Tuttavia ciò si deve anche al lavoro che è stato svolto negli ultimi anni dalle piattaforme che offrono servizi di intrattenimento online.

È pur vero che siamo ormai sempre più propensi ad usare schermi per accedere alle informazioni e svolgere qualsiasi tipo di attività. Se dall’altra parte l’offerta è ampia e ben presentata, diventa davvero difficile resistere e questo non vale solo per le generazioni più tecnologiche.

Gli investimenti sulla sicurezza dei portali autorizzati

Tra siti e applicazioni c’è oggi l’imbarazzo della scelta. Proprio la difficoltà ad orientarsi ha permesso a questo settore di investire molto anche sulla sicurezza. Sono tanti i portali online autorizzati dallo Stato, facilmente riconoscibili attraverso la dicitura “AAMS”. Lo stesso ente si occupa di stilare una lista nera in cui vengono raccolti tutti i portali irregolari segnalati.

Anche quelli più diffidenti possono, così, approcciarsi a questo mondo in sicurezza, anche poco per volta, magari con l’ausilio di chi è più esperto. Ed è qui che entrano in gioco i portali che recensiscono i casinò online, portando a conoscenza quelli sicuri e legali e mettendoli a confronto. In questo modo l’utente sceglie quello che più soddisfa le sue aspettative, senza il rischio di commettere errori.

E se questo non basta, non dimentichiamo le tante promo che favoriscono il gioco online rispetto a quello fisico. In un momento di grande difficoltà generale attrae di più l’idea di divertirsi risparmiando. Molti sono anche i siti che rendono disponibili demo dei giochi, per provarli gratuitamente. Il risparmio, però, riguarda anche il tempo, perché è possibile con un click accedere al gioco evitando file e attese.

Le esperienze che questi portali offrono sono, inoltre, sempre più immersive, grazie ai progressi della tecnologia digitale. Il ricorso a software più avanzati, così come la presenza di croupier dal vivo o l’opportunità di chattare con gli altri partecipanti rendono entusiasmante ogni avventura ludica. Insomma non sembrano vi siano delle carenze rispetto ai giochi delle sale.

Non riesce difficile pensare per il futuro che s’investirà ancora in questa direzione, tenendo insieme, da un lato, una sempre maggiore interattività dei servizi e, dall’altro, un rigido contrasto al gioco illegale.

